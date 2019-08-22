Новости

В Москве произошел пожар в многоэтажном жилом доме 13:08
Усик проведет первый бой в тяжелом весе против россиянина Федосова 12:46
Mail.ru Group купила долю в каршеринговой компании 12:45
Валентина Гафта перевели в реабилитационный центр 12:41
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели 12:40
Изразцы с необычными сюжетами нашли около Гоголевского бульвара 12:40
Театральная олимпиада в Крыму покажет спектакли под открытым небом 12:39
В Адыгее полицейского уволили после покупки Land Rover 12:37
В Перу найден 3800-летний барельеф с человекоподобным существом 12:30
У иностранного туриста в Петербурге украли почти 13 тысяч долларов 12:27
Собянин поздравил россиян с Днем Государственного флага 12:23
Вышел IMAX-трейлер фильма про космонавта с Брэдом Питтом 12:18
Косатки из "китовой тюрьмы" начали самостоятельно добывать пищу 12:18
Производство нового Toyota RAV4 стартует в России в октябре 12:18
В Москве нелегальный работник морга за 3 месяца заработал 13 млн рублей 12:17
Госдума: Позиция США по ДСНВ - взлом системы международной безопасности 12:11
Клинцевич назвал абсурдом заявление главы Пентагона по ДСНВ 12:05
Национальный парк может сделать остров Беринга необитаемым 12:01
В Москве выберут необычные достопримечательности разных районов 12:00
В Хабаровске пойдет под суд "выстреливший" в ребенка пенсионер 11:59
Осенняя сессия Совета Федерации начнется 25 сентября 11:54
Теплая погода в Москве продержится до конца недели 11:53
Вышел трейлер "Бомбы" с Николь Кидман, Шарлиз Терон и Марго Робби 11:53
В Ингушетии на борцов с аптечной наркоманией напали неизвестные 11:53
В Белогорске патологоанатома наказали за кражу телефона у покойника 11:53
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Что нужно знать при покупке загородной недвижимости
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
Герои российского флага: полковник Вячеслав Сивко
22.08.2019 12:37
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Адыгее полицейского уволили после покупки Land Rover

Текст: Анна Юркова (Адыгея)

В Республике Адыгея уволен заместитель командира взвода ППС отдела МВД России по Красногвардейскому району в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Главу томского Рослесинфорга задержали по делу о растрате на миллион

Это произошло после того, как полицейский приобрел автомобиль Land Rover за 1,8 миллиона рублей, цена которого превысила весь совокупный доход семьи за предшествующие три года. По информации прокуратуры, бывший сотрудник обратился с иском в Майкопский городской суд, однако тот отказал в удовлетворении его требований о восстановлении на работе.

"В связи с тем, что мужчина не смог подтвердить легальность денег, использованных на приобретение дорогостоящего автомобиля, Красногвардейский районный суд удовлетворил заявление прокуратуры, и с бывшего сотрудника полиции в доход государства взыскано 1,8 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.

Происшествия Преступления Должностные преступления Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Адыгея Преступления правоохранителей
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Медведев поручил Минтруду оценить идею сокращения рабочей недели
В реестр недвижимости внесли зоны затопления
Пушков счел неправомерными условия для возвращения РФ в G8
"Попросила торт": Как волонтеры нашли в лесу пропавшую девочку