В Адыгее полицейского уволили после покупки Land Rover

В Республике Адыгея уволен заместитель командира взвода ППС отдела МВД России по Красногвардейскому району в связи с утратой доверия, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Это произошло после того, как полицейский приобрел автомобиль Land Rover за 1,8 миллиона рублей, цена которого превысила весь совокупный доход семьи за предшествующие три года. По информации прокуратуры, бывший сотрудник обратился с иском в Майкопский городской суд, однако тот отказал в удовлетворении его требований о восстановлении на работе.

"В связи с тем, что мужчина не смог подтвердить легальность денег, использованных на приобретение дорогостоящего автомобиля, Красногвардейский районный суд удовлетворил заявление прокуратуры, и с бывшего сотрудника полиции в доход государства взыскано 1,8 миллиона рублей", - рассказали в ведомстве.