В Анапе двух майоров полиции заподозрили во взятке в 1 млн рублей

Сегодня ночью в Анапе силовики задержали двух майоров полиции при получении крупной суммы денег от местного предпринимателя - 1 миллион 80 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах. Причем передача денег состоялась в служебном автомобиле буквально в ста метрах от здания полиции.

Известно, что один из задержанных, по предварительным данным, является начальником городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Анапе и в своей должности работает всего несколько месяцев, второй - его помощник, старший оперуполномоченный отдела. Деньги предназначались якобы для "покровительства" бизнеса мужчины, связанного с продажей алкоголя.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "РГ" сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.

"Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законом, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - прокомментировали ситуацию в ведомстве.