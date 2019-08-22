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22.08.2019 17:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Анапе двух майоров полиции заподозрили во взятке в 1 млн рублей

Текст: Анна Юркова (Краснодарский край)

Сегодня ночью в Анапе силовики задержали двух майоров полиции при получении крупной суммы денег от местного предпринимателя - 1 миллион 80 тысяч рублей. Об этом "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах. Причем передача денег состоялась в служебном автомобиле буквально в ста метрах от здания полиции.

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Известно, что один из задержанных, по предварительным данным, является начальником городского отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД РФ по Анапе и в своей должности работает всего несколько месяцев, второй - его помощник, старший оперуполномоченный отдела. Деньги предназначались якобы для "покровительства" бизнеса мужчины, связанного с продажей алкоголя.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю "РГ" сообщили, что по данному факту проводится служебная проверка.   

"Если вина сотрудников полиции подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям и понесут наказание в соответствии с законом, а их руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности за упущение в профилактической и воспитательной работе с личным составом", - прокомментировали ситуацию в ведомстве. 

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