В Севастополе развернули самый большой на полуострове флаг России

В Севастополе в честь Дня государственного флага России на площади Нахимова развернули самый большой на полуострове 50-метровый триколор. Об этом сообщила пресс-служба правительства Севастополя.

В акции приняли участие общественники, школьники и курсанты Нахимовского училища в парадной форме.

- Пять лет назад мы добились исторической справедливости, и сегодня российский триколор гордо реет над нашим легендарным городом, - отметил руководитель группы инспекторов Черноморского флота, генерал-лейтенант Анатолий Домненко. - В 1705 году Петр I приказал вывесить триколор на гражданских судах. С тех пор прошло много лет, разная судьба была у нашего знамени, но он всегда был и остается символом чести и доблести русского народа. И впредь знамя нашей великой Родины мы должны хранить и нести с гордостью.

- Это один из самых больших флагов в нашей стране, - отметил врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев. - Замечательно, что акция объединила севастопольцев всех возрастов - наших уважаемых ветеранов и молодежь. Пусть российский флаг всегда гордо реет над Севастополем, знаменуя, что мы - граждане великой страны! Сегодня утром у меня был рабочий выезд на пляж "Омега". По пути видел, как на балконах у некоторых жителей висел российский флаг. Такое проявление патриотизма вызывает у меня гордость за наш город.

В 18 часов в Артбухте на "Театральной улице" пройдет праздничный концерт ко Дню флага России "Знамя единства".

Огромный флаг был сегодня утром развернут и на главной площади столицы Крыма - Симферополя. Его размеры - 28 на 16 метров, вес - 100 килограммов, а площадь - 450 "квадратов". Крымская молодежь Крыма провела танцевальный флешмоб в честь праздника, а волонтеры на улицах Симферополя раздадут в течение дня 300 тысяч ленточек-триколоров.

Сегодня же крымские альпинисты и сотрудники Ялтинского аварийно-спасательного отряда "Крым-спас" установили государственный флаг России на вершине горы Ай-Петри на высоте около 1234 метра над уровнем моря.