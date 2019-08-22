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22.08.2019 17:32
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В зоопарке Сочи впервые родился белый кенгуренок

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Санаторий "Октябрьский" Фото: Санаторий "Октябрьский"
Фото: Санаторий "Октябрьский"

В зоопарке сочинского санатория "Октябрьский" у пары кенгуру Беннетта появился на свет уникальный белый кенгуренок. Об этом оздоровительное учреждение сообщило на своей странице в соцсетях.

Фото: Ольга Максимова
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- Это редкий случай, потому что обычно у кенгуру рождаются коричневые детеныши, - рассказала корреспонденту "РГ" директор санатория "Октябрьский" Ольга Заславская. - У кенгуру Белянки и Кенги уже четвертое потомство, но первый раз родился белый кенгуренок. И это несмотря на то, что оба родителя белые.

Новорожденный появился на свет несколько недель назад, но пока лишь немного показывается из сумки мамы, питаясь ее молоком. Все желающие могут посмотреть на кроху, который родился всего пять сантиметров в длину. Малыш подрос и весит не более двух-трех килограммов.

Белянка чувствует себя здоровой, ест овощи, например морковь, сено, зелень - бамбуковые палочки, банановые листья, особенно любит орехи - кешью, арахис, грецкие и другие. Она с удовольствием выходит к людям и даже разрешает себя покормить с рук гостям зоопарка. Кенга находится в соседней клетке с другой семьей. Его отселили ради безопасности кенгуренка.

Кличку малышу пока не придумали, оставив эту приятную миссию для маленьких посетителей зоопарка.

Общество Природа Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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