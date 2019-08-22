Житель Астрахани разорвал в клочья свое уголовное дело

Двадцатишестилетний житель Астрахани в кабинете у следователя уничтожил часть документов из своего уголовного дела. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Молодому человеку, который обвиняется в разбойном нападении, дали ознакомиться с материалами уголовного дела. В момент изучения документов он вырвал и разорвал в клочья несколько страниц, в том числе протоколы следственных действий.

Теперь к обвинению в разбойном нападении в отношении астраханца прибавилось еще одно - о воспрепятствовании производству предварительного расследования.