Фото: В Екатеринбурге грузовик провалился под землю

В Екатеринбурге грузовик провалился в яму с горячей водой. Машина проводила работы на тротуаре, под которым проходили сети теплоснабжения.

Инцидент произошел сегодня днем на перекрестке улиц Шаумяна и Ясная. Самосвал выполнял работы по укладке асфальта, когда внезапно ушел под землю. Как видно по фотографиям в соцсетях, машина застряла в разломе кабиной вверх.

"Хотели уложить асфальт, а уложили самосвал", - шутят пользователи.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе Екатеринбургской теплосетевой компании, труба, которую, предположительно, повредил грузовик, находится на балансе Первой объединенной методистской церкви, которая расположена в парке на Шаумяна. Под тротуаром как раз проходят коммуникации теплоснабжения.

Как отметили в ЕТК, вряд ли такая авария будет иметь какие-то последствия, так как в летний сезон тепло не подается.