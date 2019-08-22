Новости

Главными площадками "PROлето" 31 августа станут ВДНХ и проспект Сахарова 19:18
Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось 19:15
Петербургские врачи рассказали о состоянии пострадавшей в Турции девочки 19:13
Суд избрал меру пресечения троим полицейским по делу об изнасиловании 19:11
В "ЕР" предлагают упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей 19:04
Эксперт: Долг по ипотеке в 7 триллионов рублей некритичен 19:00
Военные Южной Кореи передумали ликвидировать руководство КНДР 18:53
Песков не исключил умышленного "накала" по ЧП в Архангельской области 18:49
Два человека пострадали при пожаре на складе в Петербурге 18:46
Девять станций на "красной" ветке метро откроют в четверг 18:44
В Петербурге пройдет предпремьерный показ новой картины "Ленфильма" 18:39
Вышел трейлер ремейка советской комедии с Раневской "Подкидыш" 18:22
Видео: как отмечали День флага в Москве 18:20
На Урале суд арестовал депутата, подозреваемого в убийстве жены 18:14
В Анапе двух майоров полиции заподозрили во взятке в 1 млн рублей 17:56
В польской сети супермаркетов ввели "тихий час" для людей с аутизмом 17:54
В Приморье началась операция по выпуску последней группы косаток 17:48
У жителя Подмосковья за неоплату услуг ЖКХ отобрали машину 17:47
Путин и Макрон обсуждали контакты по обмену удерживаемыми лицами с Украиной 17:43
В Ульяновске госпитализировали еще одну отравившуюся маслом женщину 17:33
В зоопарке Сочи впервые родился белый кенгуренок 17:32
Площадь пожара в Петербурге увеличилась до 4000 квадратных метров 17:24
В МВД Петербурга опровергли увольнение 340 сотрудников 17:24
В Кремле назвали допустимыми иски за ущерб от митингов 17:19
В Праге осквернили памятник маршалу Коневу 17:18
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Кому и где достанутся бюджетные места в вузах
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Вильфанд рассказал, когда придет настоящее "бабье лето"
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
Герои российского флага: контр-адмирал Илья Козлов
22.08.2019 19:13
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Отодвинут рюмку

На Ямале введут "полусухой закон", чтобы спасти аборигенов
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Время продажи спиртного на Ямале хотят уменьшить еще на четыре часа. Если сегодня алкоголь в регионе можно купить с 10 утра и до 10 вечера, то с принятием "полусухого" закона, который разработали власти региона, за горячительным можно будет ходить только с полудня и до восьми вечера. Кроме того, спиртное запрещено будет продавать в массовые праздники - в общей сложности больше десяти дней в году.

О мотивах ужесточения антиалкогольных мер власти говорят довольно уклончиво: мол, это будет способствовать общему оздоровлению населения, решению проблем нацпроекта "Демография". Хотя во всевозможных рейтингах трезвости округ, как правило, занимает средние строчки. И все же проблема есть. Дело в том, что сегодня сама отрасль оленеводства на Ямале переживает ломку. Поголовье рогачей в регионе достигло 770 тысяч, это самое крупное стадо в мире. Но корма - природных ягельников - хватает только для половины животных. В результате падеж уже сейчас доходит до нескольких десятков тысяч оленей. Ученые сделали прогноз, как массовая гибель животных отразится на жизни аборигенов.

Фото: iStock
Роспотребнадзор дал советы любителям крепкого спиртного

- Сегодня на Ямале 19 тысяч жителей кочуют вместе с оленями. Если случится крупный падеж рогачей, значительная часть оленеводов вынуждена будет перейти в поселки, - говорит зам директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов. - А поскольку в поселках не хватит работы на всех, это может привести к росту социально обусловленных заболеваний, в том числе алкоголизма.

Вот почему давно уже не продают алкоголь на Дни оленеводов и рыбаков. К слову, среди мер трезвости в регионе практикуется и бесплатное кодирование всех желающих оленеводов от алкоголизма. Пройти его можно раз в три года.

Муниципалитеты смогут сами вводить дополнительные дни, когда на спиртное будет наложено вето

Сегодня ситуация другая, и, как отмечают специалисты, кроме мер по ужесточению продажи спиртного важно развивать предпринимательство среди коренных народов. Поскольку одна из самых важных мер - занятость аборигенов. Как один из возможных выходов из ситуации ученые видят развитие биотехнологий, для которых будет востребовано растительное сырье тундры - морошка, сфагнум, шикша, кипрей.

Тогда коренное население в случае потери оленей сможет заниматься сбором сырья и продолжит вести традиционный образ жизни в тундре.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

22 августа - День Государственного флага России
22 августа - День Государственного флага России
Путин дал поручения по жилью для молодых ученых-преподавателей
Песков назвал предложение Трампа по Гренландии международным шоппингом
Метрополитен подал иск к участникам незаконных митингов
Захарова прокомментировала слова Зеленского о возвращении РФ в G8