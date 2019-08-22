О мотивах ужесточения антиалкогольных мер власти говорят довольно уклончиво: мол, это будет способствовать общему оздоровлению населения, решению проблем нацпроекта "Демография". Хотя во всевозможных рейтингах трезвости округ, как правило, занимает средние строчки. И все же проблема есть. Дело в том, что сегодня сама отрасль оленеводства на Ямале переживает ломку. Поголовье рогачей в регионе достигло 770 тысяч, это самое крупное стадо в мире. Но корма - природных ягельников - хватает только для половины животных. В результате падеж уже сейчас доходит до нескольких десятков тысяч оленей. Ученые сделали прогноз, как массовая гибель животных отразится на жизни аборигенов.
- Сегодня на Ямале 19 тысяч жителей кочуют вместе с оленями. Если случится крупный падеж рогачей, значительная часть оленеводов вынуждена будет перейти в поселки, - говорит зам директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов. - А поскольку в поселках не хватит работы на всех, это может привести к росту социально обусловленных заболеваний, в том числе алкоголизма.
Вот почему давно уже не продают алкоголь на Дни оленеводов и рыбаков. К слову, среди мер трезвости в регионе практикуется и бесплатное кодирование всех желающих оленеводов от алкоголизма. Пройти его можно раз в три года.
Сегодня ситуация другая, и, как отмечают специалисты, кроме мер по ужесточению продажи спиртного важно развивать предпринимательство среди коренных народов. Поскольку одна из самых важных мер - занятость аборигенов. Как один из возможных выходов из ситуации ученые видят развитие биотехнологий, для которых будет востребовано растительное сырье тундры - морошка, сфагнум, шикша, кипрей.
Тогда коренное население в случае потери оленей сможет заниматься сбором сырья и продолжит вести традиционный образ жизни в тундре.