Время продажи спиртного на Ямале хотят уменьшить еще на четыре часа. Если сегодня алкоголь в регионе можно купить с 10 утра и до 10 вечера, то с принятием "полусухого" закона, который разработали власти региона, за горячительным можно будет ходить только с полудня и до восьми вечера. Кроме того, спиртное запрещено будет продавать в массовые праздники - в общей сложности больше десяти дней в году.

О мотивах ужесточения антиалкогольных мер власти говорят довольно уклончиво: мол, это будет способствовать общему оздоровлению населения, решению проблем нацпроекта "Демография". Хотя во всевозможных рейтингах трезвости округ, как правило, занимает средние строчки. И все же проблема есть. Дело в том, что сегодня сама отрасль оленеводства на Ямале переживает ломку. Поголовье рогачей в регионе достигло 770 тысяч, это самое крупное стадо в мире. Но корма - природных ягельников - хватает только для половины животных. В результате падеж уже сейчас доходит до нескольких десятков тысяч оленей. Ученые сделали прогноз, как массовая гибель животных отразится на жизни аборигенов.

- Сегодня на Ямале 19 тысяч жителей кочуют вместе с оленями. Если случится крупный падеж рогачей, значительная часть оленеводов вынуждена будет перейти в поселки, - говорит зам директора Научного центра изучения Арктики Андрей Лобанов. - А поскольку в поселках не хватит работы на всех, это может привести к росту социально обусловленных заболеваний, в том числе алкоголизма.

Вот почему давно уже не продают алкоголь на Дни оленеводов и рыбаков. К слову, среди мер трезвости в регионе практикуется и бесплатное кодирование всех желающих оленеводов от алкоголизма. Пройти его можно раз в три года.

Муниципалитеты смогут сами вводить дополнительные дни, когда на спиртное будет наложено вето

Сегодня ситуация другая, и, как отмечают специалисты, кроме мер по ужесточению продажи спиртного важно развивать предпринимательство среди коренных народов. Поскольку одна из самых важных мер - занятость аборигенов. Как один из возможных выходов из ситуации ученые видят развитие биотехнологий, для которых будет востребовано растительное сырье тундры - морошка, сфагнум, шикша, кипрей.

Тогда коренное население в случае потери оленей сможет заниматься сбором сырья и продолжит вести традиционный образ жизни в тундре.