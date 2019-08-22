На Урале полицейских задержали за групповое изнасилование

Сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России выехали в Екатеринбург для проверки данных об изнасиловании девушки сотрудниками местной полиции.

Как передает региональный Следственный комитет, подозреваемых трое. "В ночь на 18 августа действующие сотрудники управления МВД по Екатеринбургу в служебной машине ППС у здания на улице Чайковского изнасиловали девушку 1997 года рождения", - сообщили в пресс-службе ведомства. Всем троим предъявлено обвинение в по ч.2 ст.131 УК РФ и ч.2 ст.132 УК РФ.

Полицейских задержали сотрудники управления собственной безопасности главка. Они же в данный момент осуществляют оперативное сопровождение по уголовному делу.

Следствие обратилось в суд с ходатайством об аресте подозреваемых.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк, которую цитирует РИА Новости, сообщила, что сотрудники главка направлены в Свердловскую область для проверки информации и оценки того, как в регионе ведется работа с личным составом.