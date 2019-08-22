В УрФО власти, бизнес и учреждения образования всерьез озаботились решением проблемы кадрового обеспечения цифровой экономики. По оценке экспертов, дефицит квалифицированных специалистов по информационным технологиям существует уже сегодня, а в дальнейшем потребность в них будет нарастать чуть ли не в геометрической прогрессии. Готовы ли к этому уральские регионы?

Согласно федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики", к 2024 году образовательные учреждения России будут ежегодно принимать на специальности, связанные c информационными технологиями, 120 тысяч студентов (сегодня их около 50 тысяч). Только в Свердловской области предстоит ежегодно выпускать 2400 айтишников. Как утверждает координатор рабочей группы "Кадры для цифровой экономики" компании 1С Игорь Кузора, "это меньше, чем требуется, но больше, чем возможно".

- Если в Великобритании доля таких специалистов составляет уже 5 процентов от всех работающих и растет на 6 процентов в год, то в России она вдвое меньше и прироста нет, - констатирует представитель IT-сферы.

Учитывая, что нашим айтишникам приходится выдерживать серьезную конкуренцию на мировом рынке, повод для беспокойства очевиден. Помощник полпреда президента РФ в УрФО Евгений Гурарий отмечает: IT-сектор сегодня считается самым быстрорастущим по доле в ВВП страны. Поэтому повышенное внимание государства к подготовке кадров для этой сферы вполне понятно.

Областные чиновники, правда, видят в масштабных планах центра другую проблему.

- Цифры спущены завышенные, при этом нет методики учета IT-специалистов: мы просто не знаем, кого считать таковыми, - поделилась опасениями на круглом столе в пресс-центре ТАСС-Урал и.о. заместителя министра образования и науки Челябинской области Елена Зайко.

Надо полагать, речь идет не только об элите отрасли - разработчиках программного обеспечения, но и о более многочисленных специалистах, которые будут обслуживать цифровую технику на предприятиях, в торговле, здравоохранении и других сферах. По сути, навыками программирования должен обладать каждый современный инженер и рабочий. Как рассказал ректор УрГЭУЯков Силин, недавно директор крупного оборонного предприятия высказал вузу пожелание готовить IT-специалистов со знанием бухгалтерии (раньше работодателей вполне устраивали обычные бухгалтеры и айтишники, теперь же требуются профессионалы "два в одном").

- Это общая тенденция - рост спроса на работников с цифровыми навыками, - подчеркивает Евгений Гурарий.

Раньше работодателей вполне устраивали обычные бухгалтеры и айтишники, теперь же требуются профессионалы "два в одном"

Директор Института радиоэлектроники и информационных технологий - РТФ УрФУ Илья Обабков заверяет: работодатели настолько страдают от нехватки таких кадров, что сами идут в вузы. Они не только формулируют запрос на специалистов, но и активно участвуют в их подготовке, например, "СКБ Контур" готовит в Уральском федеральном университете кадры для себя, а также организовал курс массового обучения программированию.

Уральская IT-школа традиционно высоко котируется в мире. Здесь сильные технические вузы, они год от года расширяют спектр направлений подготовки специалистов по информтехнологиям и увеличивают набор. В то же время, по словам Якова Силина, система образования все же отстает от запросов времени.

- Государство должно задать тон, в том числе и в обучении педагогов, - считает ректор УрГЭУ.

Действительно, самая большая кадровая проблема отрасли - нехватка не айтишников, а тех, кто их готовит, подтверждает Елена Зайко. Представители вузов говорят о том, что непросто удержать на кафедре талантливых преподавателей (в IT-фирмах зарплата несопоставимо выше), а также о низком уровне подготовки абитуриентов. Даже в крупных городах не хватает учителей информатики, но там хотя бы есть развитая сеть дополнительного образования, где интересующиеся компьютерами подростки могут научиться программированию, освоить робототехнику и получить другие перспективные навыки. В глубинке ситуация гораздо хуже. Как рассказала директор тюменского регионального информационно-образовательного центра Татьяна Беляева, их учреждение организует обучение учителей информатики, многие из которых даже не умеют пользоваться интерактивными досками и другим современным школьным оборудованием.

Чтобы выполнить целевые показатели нацпроекта, необходимо начинать развивать у детей нужные компетенции едва ли не с детсада. Что же касается непосредственно подготовки IT-специалистов, ее, как полагают представители профильных областных министерств, проще всего наращивать в звене среднего профессионального образования в силу его региональной подведомственности: во-первых, колледжи и техникумы более гибко, чем вузы, могут менять программы обучения, во-вторых, финансировать все эти перемены тоже будет регион. К примеру, уже сегодня появляются айтишные специальности в непрофильных учреждениях, скажем, в Тюмени бывший педколледж в прошлом году превратился в колледж цифровых и педагогических технологий. Надо полагать, будущих педагогов там научат пользоваться не только грифельными досками.