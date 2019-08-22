Под Челябинском девочка погибла, спасая брата

Под Челябинском от удара током погибла девочка, которая пыталась спасти брата. По факту смерти 12-летнего ребенка следственный комитет возбудил уголовное дело.

Трагический случай произошел 20 августа в Сосновском районе, граничащем с областным центром. По информации следователей СК РФ по Челябинской области, девочка вместе с шестилетним братом вышли прогуляться по территории одного из частных владений в поселке Кисегачинский. На улице было сыро после недавно закончившегося дождя. Мальчик увидел висящий на электроопоре провод заземления и неожиданно схватился за него и получил мощнейший удар электрическим током.

Сестра сразу бросилась на помощь брату, пытаясь увести малыша подальше от опасной опоры. Однако тоже получила травму от сильного электрического разряда. Подбежавшие родственники вытащили пораженных током детей и, не теряя времени, доставили центральную больницу Сосновского района. Спасти старшую сестру не удалось, несмотря на все усилия врачей - она скончалась ночью 21 августа в лечебном учреждении от полученной электротравмы.

Мальчик остался жив, он находится в реанимационном отделении, врачи оказывают ему всю помощь.

По факту гибели девочки возбуждено уголовное дело по признакам преступления - причинение смерти по неосторожности. Расследование дело взяло на контроль руководство регионального следственного управления.