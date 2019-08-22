СК и МАК завершили работу на месте аварийной посадки А321

На поле в Подмосковье, куда аварийно сел 15 августа Airbus A321, завершены следственные действия и все готово для эвакуации самолета.

"СК России и комиссия МАК завершили работу на месте происшествия. На данный момент на месте инцидента работают инженеры и авиатехники "Уральских авиалиний", - сообщает пресс-служба авиакомпании.

Напомним, лайнер летел из Жуковского в Симферополь, когда при наборе в двигатели попала стая чаек. Техника начала отказывать, и экипаж принял решение приземляться на поле близ аэропорта отправления. Пилот Дамир Юсупов убрал шасси и в ручном режиме посадил самолет.

Происшествие обошлось без жертв, но сам Airbus ремонту не подлежит и будет утилизирован.

Как сообщалось ранее, фюзеляж самолета приподняли с грунта с помощью пневмоподушек. Был демонтирован салон и пассажирские кресла. На данный момент воздушное судно готово к эвакуации: топливо слито, элементы систем, в которых есть жидкости и газы, гидроаккумуляторы, пожарные и кислородные баллоны - все разряжено и снято.

"Также с самолета сняты все ценные блоки и двигатели", - рассказали в авиакомпании. Использовать какие-либо детали с аварийного А321 не планируется.

Завтра воздушное судно разрежут на части и после согласования с районным управлением ГИБДД вывезут с поля.