Завтра завершится прием документов от кандидатов на пост министра промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области. Далее - тестирование и индивидуальное собеседование с лидерами рейтинга. Пожалуй, впервые власти региона решили устроить настоящий кастинг претендентов на столь ответственный пост.

- Это будет максимально открытая процедура. Я уверен, среди претендентов найдется компетентный специалист, готовый работать в современной и перспективной команде на благо Южного Урала, - заявил глава области Алексей Текслер.

Впрочем, главный вопрос все же не в том, кто возглавит новое министерство, а в том, какие задачи ему предстоит решать. Напомним, в 2015 году минпром Челябинской области был реорганизован - появилось министерство имущества и природных ресурсов, а полномочия в сфере промышленности переданы минэкономразвития. Как показала жизнь, это было не самое удачное решение прежнего руководства региона: в последующие годы рост промышленного производства в Челябинской области замедлился. 2015-й и 2016-й вообще оказались провальными, да и сегодня показатели региона ниже среднероссийских: по итогам 2018 года индекс промпроизводства на Южном Урале составил лишь 100,1 процента. Конечно, главной причиной стала сложная ситуация на мировом рынке, однако отсутствие координирующего органа на уровне региона тоже не пошло индустрии на пользу. Логично, что уже на первой встрече с крупными промышленниками в конце мая этого года новый глава области Алексей Текслер предложил возродить минпром.

- Южному Уралу требуется новая региональная промышленная политика. Для ее разработки и реализации будет создано региональное министерство, - заявил он впоследствии, выступая с губернаторским посланием перед Заксобранием региона.

Глава региона назвал четыре основные задачи ведомства: создание новых предприятий в моногородах; загрузка предприятий ОПК гражданскими заказами; развитие кооперационных цепочек, в том числе с участием крупного, среднего и малого бизнеса; взаимодействие промышленности с региональной наукой и системой профессионального образования. По его мнению, необходима серьезная диверсификации экономики: рядом с традиционными отраслями должны развиваться информационные и цифровые технологии, инновационные, высокотехнологичные, наукоемкие производства.

Сейчас глава Южного Урала практически ежедневно выезжает в города области, посещая местные промпредприятия. За последние две недели он встретился с коллективами Усть-Катавского вагоностроительного завода, приборостроительного завода в Катав-Ивановске, фабрики "ЮжУралКартон" в Коркино, завода "Пластмасс" в Копейске, побывал на предприятиях в Сатке, Трехгорном, Чебаркуле... Рабочие и менеджеры, что называется, из первых уст узнали о новой экономической политике региона и создании министерства, которому предстоит работать в тесной связке с крупным, малым и средним бизнесом.

Рядом с традиционными отраслями должны развиваться цифровые технологии, инновационные, высокотехнологичные, наукоемкие производства

Руководители предприятий - члены Союза промышленников и предпринимателей поддержали идею воссоздания минпрома изначально. И уже внесли свои предложения по его работе.

- Было бы большой ошибкой сосредоточиться только на крупных предприятиях. Целесообразно создать при министерстве отдел, лоббирующий интересы малого и среднего бизнеса, которому непросто пробиться на рынок, - считает заместитель гендиректора Ашинского металлургического завода Александр Решетников. - Расширение ниши присутствия региональных производителей на рынке - главный индикатор успеха промышленной политики. Не объем преференций, а именно рост бизнеса.

В своих поездках по региону Алексей Текслер отмечает как болевые точки, так и передовые предприятия, на опыт которых стоит ориентироваться коллегам, - например, челябинское НПО "Электромашина".

- В развитии региона мы делаем ставку именно на такие предприятия - экологически чистые, супертехнологичные, где максимально связаны наука, инженерная мысль и производство, - подчеркнул он.

Диверсификация позволит не только повысить финансовую устойчивость оборонных заводов, но и поможет решить насущные проблемы муниципалитетов региона: модернизировать уличное освещение, улучшить экологию, повысить безопасность. К слову, НПО "Электромашина" по итогам первого полугодия 2019 года увеличило выручку от продажи "мирной" продукции более чем на 50 процентов.

Еще один важный приоритет новой промышленной политики - повышение инвестиционной привлекательности региона. Сейчас в портфеле регионального агентства инвестразвития 34 проекта, общий объем вложений составит 37,7 миллиарда рублей. Социальный эффект тоже будет значительным - планируется создать почти 5 тысяч рабочих мест. В частности, в 2020 году будет введен в строй современный производственно-логистический комплекс в поселке Увельском, при поддержке агентства развивается индустриальный парк "Малая Сосновка", на площадке которого появляются инновационные высокотехнологичные производства. К 2021 году планируется строительство завода по мокрому обогащению каолина и предприятия по производству фиброцементных плит в Пласте.

Мнение

Егор Ковальчук, вице-губернатор Челябинской области:

- Важная задача минпрома - сбор информации и анализ спроса и предложения со стороны промышленных предприятий области. Нам остро не хватает серьезных маркетинговых и управленческих инструментов. Безусловно, экономике Челябинской области требуется диверсификация, но это не означает немедленного и радикального отказа от металлургического профиля. Дополнительно к этой сфере нужно развивать те компетенции, которые меньше зависят от рыночных колебаний.