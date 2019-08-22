В Екатеринбурге неизвестные напали на актеров Коляда-театра

В Екатеринбурге неизвестные люди напали на актеров Коляда-театра. По словам одного из пострадавших, молодые люди, устроившие потасовку, вели себя неадекватно.

Сообщение об инциденте поступило в отделение полиции номер один сегодня ночью. Неизвестные избили Тараса Поддубного и Мурада Халимбекова, когда те в районе десяти часов вечерам вышли из здания театра.

К артистам приблизилась толпа молодых людей, как сообщает ТАСС со ссылкой на Поддубного, вели они себя неадекватно и явно были невменяемыми. Со стороны актеров было еще три человека, нападавших - в два раза больше. Завязалась драка, в результате театралы получили несколько ушибов. После потасовки нападавшие скрылись.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе управления МВД Екатеринбурга, сейчас полиция проводит проверку по факту нападения. Пострадавшие были направлены на судебно-медицинское освидетельствование для оценки тяжести вреда, причиненного здоровью. На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.