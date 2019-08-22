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Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
Какие фильмы покажут в честь 350-летия российского флага
22.08.2019 11:35
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

В Югре пройдет 350 мероприятий в честь флага России

Текст: Елена Панова
350 праздничных мероприятий - от торжественных концертов и митингов до спортивных состязаний и флешмобов - пройдет сегодня в регионе в честь 350-летия Государственного флага России. Об этом "РГ" сообщили в департаменте общественных и внешних связей региона.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Отметим, сегодня одному из главных государственных символов нашей страны исполняется 350 лет.

Вместе со всей страной эту знаменательную дату отмечают и жители Югры. Так, на центральной площади Ханты-Мансийска прошел митинг-концерт "Под флагом моей страны", а в Урае 350-летие флага России отметят заплывом на 350 метров через реку Конду.

- Участники заплыва - подготовленные спортсмены, - сообщили в администрации города. - Усложнит задачу пловцам то, что в руках они будут держать российский триколор.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Жители Нижневартовска в честь юбилея флага встретились на Комсомольском озере в футболках цвета триколора, чтобы вместе сделать мегазарядку. А сегодня вечером на площади Нефтяников состоится большой праздник "Гордо реет флаг державный…". Вартовчан ждут творческие выступления, игры, викторины, мастер-классы, фотозоны, спортивные эстафеты и многое другое.

Не менее насыщена праздничная программа в Когалыме. В детской библиотеке юные жители города смогут узнать историю возникновения государственного флага и поучаствовать в викторине. Основные мероприятия проходят в парке Победы. Это торжественная часть и вручение паспортов когалымчанам, достигшим 14 лет, после чего под вечер пройдет танцевальное попурри "Танцуй под триколором" и песенный батл "Поем по одному и хором под нашим флагом-триколором!". Для юных жителей Когалыма состоится праздничная викторина - им предстоит ответить на вопросы о флаге с помощью пазлов.

Жителям и гостям Сургута предлагают принять активное участие в акции "Фото с триколором".

- Выкладывайте свое фото на фоне главного российского символа, обязательно ставьте хештеги проекта: #деньфлага_сургут, #флагмоегогосударства, #мойфлаг и попадите в online-трансляцию на экране главной площадки события, - сообщили в администрации Сургута.

Фото: iStock
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В ходе торжественного открытия праздника в честь юбилея флага каждый желающий сможет повязать на руку "нить счастья", принять участие в мастер-классах, поиграть в крокет и городки, попробовать свои силы в олимпийских видах спорта. И все это под выступления творческих коллективов города.

В Лангепасе прошло флаг-шоу, в Радужном от памятника маршалу Жукову сегодня вечером стартует автопробег, а в Советском районе в честь празднования Дня государственного флага сотня воспитанников детского лагеря "Окуневские зори" примут участие в танцевальном флешмобе "Флаг моего государства". Кульминацией акции станет вынос пятиметрового триколора.

В Сургутском районе праздник флага продолжится и 24 августа. Его отметят первым спортивно-экстремальным забегом муниципальных служащих "Крепкий дух".

Спортсмены преодолеют трассу протяженностью около трех километров с двадцатью различными препятствиями естественного и искусственного происхождения. Например, участникам забега предстоит перебраться через стены из деревянных щитов и заборы из автомобильных колес, веревочные сетки, пройти по колено в воде по берегу реки, спускаться в овраг. На заключительном этапе самым стойким организаторы приготовили небольшой бассейн, в который придется прыгать с двухметровой высоты.

А в Нягани 350-летие российского триколора отметят драйвовым флешмобом. 24 августа на городской площади выстроятся автомобили в соответствии с порядком расположения цветов на флаге России.

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