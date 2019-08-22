В Кольцово у пассажира изъяли сотни деталей для гаджетов

У пассажира рейса, летевшего из Екатеринбурга в Душанбе, в багаже нашли несколько сотен комплектующих для гаджетов. Таможенники изъяли детали для телефонов и компьютеров, поскольку такое их количество прозрачно намекало: мужчина перевозит товар не для личного пользования.

Пассажир и сам этого не скрывал: он рассказал контролерам, что фирма, в которой он работает, планирует открыть филиал в Душанбе, для которого он и везет комплектующие.

В чемодане было 150 карт памяти, 50 микрокомпьютеров, 42 блока питания и 38 компьютерных гарнитур.

"Товар для коммерческих целей подлежит обязательному декларированию. Это необходимо помнить всем, кто собирается открыть бизнес", - говорит Сергей Боровик, замначальника таможенного поста Кольцово.

Детали отправили на склад временного хранения, а перевозившему их мужчине грозит штраф.