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22.08.2019 08:29
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Долог путь согласований

Почему в Зауралье не развивается придорожный сервис
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 186(7944)
Курганским чиновникам придется разработать стимулирующие меры, чтобы заинтересовать малый бизнес развитием придорожной инфраструктуры. По мнению экспертов, на автодорогах региона катастрофически не хватает кафе, гостиниц и АЗС.
Фото: Татьяна Андреева/РГ Объектов придорожной инфраструктуры в Зауралье мало, да и те выглядят не как в Европе. Фото: Татьяна Андреева/РГ
Объектов придорожной инфраструктуры в Зауралье мало, да и те выглядят не как в Европе. Фото: Татьяна Андреева/РГ

На днях Курган обсуждал скандальную историю: во время ремонта федеральной трассы строители убрали съезд и отрезали от дороги кафе и стоянку - как оказалось, поворот к ней проектом не предусмотрен. После огласки и общественного резонанса дорожники восстановили съезд, однако этот случай показателен в плане отношения к придорожному сервису.

Надо сказать, что владелец этого объекта Владимир Бабин был одним из первых, кто еще в середине 1990-х построил рядом с трассой кафе, гостиницу и стоянку для автомобилей.

Фото: Антон Валагин
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- Если уж заниматься придорожной инфраструктурой, то нужно строить все в комплексе, - уверен предприниматель. - Ведь не на каждой стоянке и не в каждом кафе дальнобойщик может остановиться, чтобы отдохнуть положенное время по тахографу.

Бабин признается, что создание бизнеса шло нелегко. Практически все федеральные трассы в Курганской области проходят через лесные участки - на них возводить что-либо нельзя. Но и без придорожных кафе и гостиниц в наше время не обойтись. Несколько лет пришлось согласовывать проект с различными службами, чтобы получить разрешение на строительство. По мнению предпринимателя, длительные и сложные согласования - главный тормоз развития придорожного сервиса в регионе.

Фактическое его отсутствие в Зауралье заметил и полпред президента РФ в УрФО Николай Цуканов.

- Придорожной инфраструктуры нет вообще, - возмутился он во время совещания по выполнению нацпроектов в Кургане. - Единичные заправки на большом расстоянии, а уж о паркингах, мотелях и кафе вообще говорить не приходится. Это ненормальная ситуация. Есть определенные требования, их нужно выполнять.

С 2014 года количество заправочных станций на автодорогах общего пользования местного значения сократилось в Зауралье на 10 процентов

По нормативам АЗС должны быть установлены через каждые 100 километров, но в Зауралье этот показатель не соблюдается. Более того, с 2014 года количество заправочных станций на автодорогах общего пользования местного значения сократилось на 10 процентов, а действующие порой не выдерживают никакой критики. Например, на главных федеральных трассах Р-254, Р-354 Екатеринбург - Шадринск - Курган не соответствуют нормам от 22 до 63 процентов автозаправок и более половины кафе и станций техобслуживания.

Если сравнить два соседних региона - Курганскую и Челябинскую области, то последняя выглядит куда лучше даже с точки зрения количества объектов придорожной инфраструктуры. Например, в списке площадок и стоянок для отдыха, размещенном на сайте управления дорог "Южный Урал", 75 АЗС, 13 станций техобслуживания, 55 пунктов общественного питания, 20 площадок для отдыха, 17 мотелей. Для сравнения: в Курганской всего 32 АЗС, пять станций техобслуживания, 31 придорожный пункт общепита, 14 площадок для отдыха и пять мотелей.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Тем временем в Зауралье в этом году как никогда активно идет строительство и ремонт автотрасс. Такого масштаба дорожных работ здесь не видели лет тридцать. Даже в сравнении с прошлым годом в некоторых муниципалитетах объемы выросли в 3-4 раза. Например, в областном центре в этом году предстоит отремонтировать 41 километр - это почти 12 процентов всей муниципальной дорожной сети, в Шадринске - 14 километров, а в целом по области ведется обновление 342 километров региональных и муниципальных дорог, в том числе 158 - по нацпроекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего до 2024 года по нацпроекту предусмотрен ремонт 1310 километров. На эти цели планируется направить 17,5 миллиарда рублей. Основная часть средств - 13 миллиардов рублей - уйдет на приведение региональных дорог в нормативное состояние и доведение их доли в общеобластной сети до 45 процентов (сейчас она составляет 31 процент), а в Кургане и пригородном Кетовском районе - до 85-ти.

На этом фоне открываются великолепные возможности подтянуть к новым дорогам придорожный сервис и сделать его одним из высокоприбыльных секторов региональной экономики, считают эксперты. Если дорожные службы сами не готовы вложить деньги в инфраструктуру, то региональные власти должны сформировать земельные участки, техзадание и предложить их бизнесу, рекомендуют в полпредстве. Если упростить доступ на рынок, предприниматели сами построят и заправки, и паркинги, и санитарные комнаты. В правительстве Зауралья пообещали активизировать эту работу и подумать о стимулах для бизнеса, готового вложиться в развитие услуг придорожного сервиса.

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