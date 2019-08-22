Тюменская область отметила юбилей - с момента ее образования минуло 75 лет. Из них полвека регион приковывает к себе внимание не только соотечественников, но и иностранцев. Прежде - небывалыми в мировой практике темпами и масштабами освоения нефтегазоносных районов Крайнего Севера, Заполярья. А в новейший исторический период - форсированным созданием множества высокотехнологичных производств и передовой инфраструктуры, мощным инвестиционным потенциалом.

Не лишним будет напомнить, что в момент рождения область, по площади равная вместе взятым Германии, Франции, Италии и Великобритании, вообще не имела капитальных шоссейных дорог. Сейчас автомобильная сеть региона - одна из лучших в РФ. Да и как иначе, если сюда привлекают бизнес и туристов со всех концов света. Те, кто вкладывает капиталы в промышленный, аграрный комплексы, телекоммуникационные системы, хотят ощущать себя комфортно на западносибирской земле. Это касается, конечно, не только транспортного сообщения, но и энергетической, коммунальной сфер, организации связи, прочих условий для реализации больших и малых проектов.

Вслед за европейскими и американскими компаниями сюда пришли китайские, южнокорейские, индийские. Российские инвесторы построили в последние годы десятки заводов. Среди них новые предприятия глубокого передела углеводородного сырья в Тобольске. С их запуском, а его осталось ждать недолго, тобольский нефтехимический комплекс войдет в пятерку самых производительных на планете.

Активно применяются финансовые, имущественные и налоговые инструменты поддержки инвесторов. Упрощены процедуры предоставления земельных участков, подключения к инженерным сетям. Нахождение Тюменской области на лидирующих позициях в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата закономерно. Результаты же впечатляют.

По приросту индекса промышленного производства, по объему инвестиций на душу населения Тюменская область в два раза превысила среднероссийские показатели

- По приросту индекса промышленного производства, по объему инвестиций на душу населения наш регион в два раза превысил среднероссийские показатели. По развитию цифровой экономики занимаем пятое место среди субъектов РФ. Совершили рывок в сфере туризма: были на 31-м месте, переместились на седьмое, - приводит убедительные цифры губернатор Александр Моор.

Приносит первые плоды амбициозный проект создания своеобразных региональных экономических зон в окрестностях Тюмени - индустриальных парков. Подобные парки, только уже на муниципальном уровне, в перспективе должны появиться в каждом районе. "Инвестиционные площадки" - такой у них будет юридический статус. Соответствующий законопроект поступит в ближайшее время в областную Думу.

- Задача - привлечь на площадки с готовой инфраструктурой предпринимателей, желающих создать новые производства и рабочие места или развивать уже действующий бизнес. Мы готовы предоставить им льготы по налогам на имущество и на прибыль. Работа движется. Приведу такой пример. Власти Казанского района использовали бюджетный грант на межевание земельного участка. Мы выделим средства на его инженерную подготовку. Уже сегодня на статус резидентов инвестплощадки в Казанском претендуют четыре инвестора, - рассказывает Александр Моор.

Продолжается формирование многопрофильной экономики, где все более заметную роль играет несырьевой сектор. Вместе с тем область повышает отдачу от использования давнего природного преимущества - кладовых углеводородов. Увеличение доли трудноизвлекаемых запасов подталкивает предприятия ТЭК к созданию наукоемких корпоративных подразделений, к вложению средств в вузовские прикладные изыскания.

- В Тюмени сконцентрирован научно-исследовательский сектор крупнейших добывающих компаний. Недавно "Газпромнефть" презентовала проект центра изучения пластовых систем. "НОВАТЭК" построит новое кернохранилище, увеличив число работающих в корпоративном научном центре с 400 до тысячи человек. Предприятия отрасли обеспечивают заказами наши машиностроительные, нефтесервисные заводы, создают базу для инвестиций. Мы продолжим укреплять партнерские отношения с этими компаниями, создавать для них максимально комфортные условия, - говорит глава региона.

Особое значение придается созданию совместно с Югрой и Ямалом НОЦ - межрегионального научно-образовательного центра на базе Тюменского госуниверситета, где рациональное и эффективное использование энергетических ресурсов будет ключевым, но не единственным направлением. Среди прочих - биологическая безопасность человека, животных и растений, экология Арктики и обширного водного бассейна. Недавно Александр Моор обсудил стратегию формирования центра со своим гостем - президентом РАН Александром Сергеевым. Академик одобрил концепцию, акцент в которой сделан на интеграцию усилий власти, нефтегазового комплекса и вузов ради экономического и социального процветания макрорегиона.