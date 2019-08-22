Ректор Борис Елисеев: Мы думаем уже о приемной кампании 2020 года

Тринадцать человек на бюджетное место. И такой высокий конкурс в отраслевом вузе, готовящем не просто "технарей", а специалистов, от которых напрямую зависит безопасность полетов. Об этом мы говорим с ректором Московского государственного технического университета гражданской авиации, профессором Борисом Елисеевым.

Борис Петрович, радует, что для такого количества абитуриентов первым делом самолеты и все, что рядом с ними?

Борис Елисеев: Безусловно. Мы набрали на бюджет 1937 первокурсников. Это включая наши филиалы. Так, на 552 бюджетных места в головном вузе на программы бакалавриата и специалитета было подано 7173 заявления. Это абсолютный рекорд. По крайней мере, за двенадцать лет моей работы ректором. Отсюда и конкурс по поданным заявлениям - в среднем 12,99 человека на место. Для сравнения, в 2017 году было подано 4123 заявления, в 2018 году - 5620.

Университет внесен в реестр ИКАО, что делает его диплом действительным и востребованным практически в любом государстве

Олимпиадники пришли?

Борис Елисеев: Пришли. Не только они, но и вообще очень сильные ребята. Нынешний год особо "урожайный" на подготовленных абитуриентов, сделавших осознанный выбор. Заметно вырос средний балл ЕГЭ. Для технического вуза, готовящего инженеров и специалистов по эксплуатации воздушных судов, работы в системе управления воздушным движением, организации технологических процессов "на земле" это серьезно.

Количество бюджетных мест не сокращается?

Борис Елисеев: Ежегодно только прирастает. Например, по укрупненной группе специальностей "Аэронавигация и эксплуатация авиационной и ракетно-космической техники" прием бакалавров за три года увеличился на 60 процентов. А на специальность "Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей" в магистратуру составил 156 процентов! Или возьмем программу бакалавриата "Технология транспортных процессов" по очной форме обучения: количество бюджетных мест выросло более чем вдвое. По заочной форме - в полтора раза.

Какие новые направления появились в вузе? Что привлекает молодежь?

Борис Елисеев: К нам традиционно приходят абитуриенты из авиационных семей. Это ребята, которые не только хотят продолжить профессиональную династию, но и получить интересную работу, которая неплохо оплачивается. Именно поэтому два года назад был открыт прием на обучение по программе "Организация бизнес-процессов на воздушном транспорте", а в прошлом начался прием на обучение специальности "Эксплуатация воздушных судов и организация воздушного движения". В этом году дебютировала программа "Обеспечение полетов воздушных судов авиационными горюче-смазочными материалами и специальными жидкостями".

Объемы перевозок авиапассажиров стабильно растут. Вводятся в строй новые аэропорты, где требуются наши выпускники. Например, в связи с началом эксплуатации аэропорта Платов в Ростовской области более чем в два раза вырос прием на очное отделение в местном филиале МГТУ ГА.

Вуз глубоко интегрирован в авиационную отрасль. Нет опасений, что маловато места для творчества студентов? По принципу: это вам не инженер-конструктор.

Борис Елисеев: Ну что за ошибочные стереотипы? Поговорите с ребятами: у них такие работы! На последней студенческой научно-технической конференции на 25 тематических секциях было представлено около 500 докладов на актуальнейшие темы: от "Комплексной безопасности на воздушном транспорте" и "Перспектив развития авиационных двигателей" до "Smart-технологий и киберрисков авиаперевозок в условиях цифровой трансформации".

Конечно, хватает наивных идей. Но и интересных научных решений тоже немало. Так, наш студент Григорий Семейко занял третье место во Всероссийском конкурсе молодежных проектов "Моя страна - моя Россия". Тема его технически очень сильного проекта звучит сложно. Если в двух словах: она связана с автономным электроснабжением аэродромов Сибири, Дальнего Востока и Арктической зоны России.

Насколько я знаю, у вас учатся иностранные студенты из 35 стран мира?

Борис Елисеев: Устаревшие данные. В МГТУ ГА учатся более 500 иностранных граждан из 49 стран мира. В этом году к ним прибавится еще около 50 студентов из 17 стран. Могли бы принять и больше, но, увы, вуз не располагает настолько просторным жилищным фондом. Общежитие старое и переполненное.

А интерес иностранцев к обучению в МГТУ ГА понятен: университет внесен в реестр ИКАО, что делает его диплом действительным и востребованным практически в любом государстве. Мы уже давно прекратили участие в затратных и малоэффективных зарубежных образовательных выставках и ректорских "массовках". Предпочитаем работать точечно, с авиационными ведомствами и посольствами иностранных государств. Например, китайские вузы-партнеры готовы направлять до 100 человек ежегодно к нам на обучение.

Как складываются отношения университета с авиационным сообществом, будущими работодателями?

Борис Елисеев: У нас серьезная поддержка Федерального агентства воздушного транспорта, нашего учредителя. А тесные контакты с работодателями позволяют решать многие насущные вопросы, не дожидаясь официальных директив. В свое время крупнейшая авиакомпания передала вузу два самолета с рабочими двигателями и системами. Для практических занятий со студентами. Еще одна, из топ-5, оплатила оборудование и помогла обновить учебно-тренажерный центр.

Несколько лет университет успешно сотрудничает с одной из ведущих международных компаний, которая специализируется на разработке решений в области информационных и телекоммуникационных систем. В специальном классе, безвозмездно оборудованном этой компанией, студенты изучают работу IT-систем. К слову, все основные учебные программы согласованы с нашими работодателями.

Целевой набор есть?

Борис Елисеев: Конечно. Уже сейчас мы смело заглядываем в 2020-й год, на который утверждены контрольные цифры приема. Количество бюджетных мест по программам бакалавриата вырастет на 11,5 процента, а специалитета - на 8. Есть над чем работать.