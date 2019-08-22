Россия и Беларусь подписали соглашение о создании Экспертного совета

Руководитель ФАС России Игорь Артемьев и министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович подписали Меморандум о создании Совместного Российско-Белорусского Экспертного совета по вопросам развития конкуренции на социально значимых рынках. Совместный Экспертный совет образуется в целях обсуждения вопросов развития конкуренции на рынках Союзного государства, имеющих высокую социальную значимость. Его решения будут носить рекомендательный характер и представляться в ФАС и МАРТ для учета при принятии решений, направленных на развитие конкуренции на соответствующих товарных рынках.

Как отметил глава ФАС России Игорь Артемьев, сегодня антимонопольные ведомства тесно сотрудничают, перенимают друг у друга новации и наработки.

"Мы хотим, чтобы люди, обладающие специальными знаниями - эксперты - подключились к этой работе в двухстороннем формате и в Беларуси, и в России, и помогали нам решать самые сложные экономические проблемы, - подчеркнул Игорь Артемьев. - У нас будет очень большая повестка дня. Совет займется вопросами промышленности, фармакологии и энергетики, продовольствия, рекламы и другими".

Министр антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь Владимир Колтович заметил, что соглашение предполагает не только консультативные вещи, оно также должно стать одним из инструментов совместного расследования заявлений предприятий и бизнеса о нарушении конкуренции. Главная задача соглашения - создать правовую базу для развития взаимодействия между профильными ведомствами стран при выявлении и пресечении нарушений антимонопольного законодательства, в том числе и со стороны субъектов третьих стран.

"Наши действия идут параллельно с повесткой интеграции Союзного государства, - отметил Владимир Колтович. - Они подтверждают открытия рынков и гармонизацию законодательства. Сегодня нам надо активно нарабатывать и применять практику, которая у нас есть по борьбе с теми, кто нарушает законы о конкуренции, и не важно, где они находятся - на территории Союзного государства или в третьих странах".

Документ, подписанный в российской столице, станет первым двусторонним белорусско-российским договором, закрепляющим инструменты практического взаимодействия при правоприменении: координацию правоприменительной деятельности, проведение проверок, в том числе совместных, одновременное вынесение решений по делам.

Как рассказал "СОЮЗу" заместитель Государственного секретаря Союзного государства Владимир Амарин, участвовавший в мероприятии, Постоянный Комитет Союзного государства будет активно сотрудничать с новым Экспертным советом.

"Мы и сегодня активно участвуем в работе наших антимонопольных органов. Это уже третья рабочая встреча с начало года, - заметил Владимир Амарин. - В соглашение есть формат не только постоянных членов Экспертного совета, но и временных. По самым актуальным вопросам мы можем входить в совет в качестве временных его членов. Мы будем это инициировать".

По мнению заместителя Госсекретаря Союзного государства, наши антимонопольные органы сегодня можно назвать самыми продвинутыми в части двухсторонней интеграции. Подписание меморандума - важнейшее событие, так как идет на пользу двухсторонней интеграции Союзного государства.