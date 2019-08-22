"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" в 2020 году запустит новый конкурс для молодых ученых. Об этом рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

"Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах - одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России", - пояснил он и отметил важность работы по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий.

Напомним, в среду на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России Владимира Путина, направленные на поддержку молодых ученых. В них глава государства в числе прочих мер отметил необходимость проведения всероссийского конкурса для молодых ученых, а также мероприятия для студентов вузов для содействия в их трудоустройстве.