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22.08.2019 16:20
Рубрика: Общество

"Россия - страна возможностей" запустит конкурс для молодых ученых

Текст: Айсель Герейханова

Президентская платформа "Россия - страна возможностей" в 2020 году запустит новый конкурс для молодых ученых. Об этом рассказал генеральный директор организации Алексей Комиссаров.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
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"Продвижение молодых ученых и поддержка научных разработок в разных сферах - одни из самых актуальных вопросов научно-образовательной политики России", - пояснил он и отметил важность работы по выявлению и поддержке лидеров науки и новых технологий.

Напомним, в среду на сайте Кремля были опубликованы поручения президента России Владимира Путина, направленные на поддержку молодых ученых. В них глава государства в числе прочих мер отметил необходимость проведения всероссийского конкурса для молодых ученых, а также мероприятия для студентов вузов для содействия в их трудоустройстве.

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