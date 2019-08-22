Россиянам рекомендовано избегать мест проведения акций в Гонконге

Российским туристам в Гонконге стоит избегать мест массового скопления людей во время акций протеста, заявили в генконсульстве РФ.

"В связи с участившимися протестными акциями в Гонконге генеральное консульство настоятельно рекомендует воздерживаться от посещения мест массовых скоплений людей в дни протестов и митингов, а также следить за новостями при планировании поездок по городу и в аэропорт", - цитирует ТАСС официальное сообщение диппредставительства.

С учетом того, что протестные акции проходят вблизи аэропорта Гонконга, отбывающим на родину туристам в консульстве посоветовали отправляться в воздушную гавань заблаговременно.

"В связи с планируемыми протестными акциями рядом с терминалами аэропорта Гонконга 24 и 25 августа пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета для регистрации на рейс и прохождения таможенных формальностей, - напомнили в диппредставительстве. - Просим следить за информацией о статусе рейсов на сайте аэропорта".

Напомним, что протесты в Гонконге направлены против инициированного местными властями законопроекта, который разработан для того, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Митинги и демонстрации длятся уже около двух месяцев.