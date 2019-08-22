Стал известен первый соперник украинского боксера Александра Усика в тяжелом весе (свыше 90,7 кг).

По информации авторитетного портала boxscene, им станет российский тяжеловес Андрей Федосов. Стороны уже договорились о финансовых условиях поединка, который должен пройти 12 октября в Чикаго.

Напомним, до перехода в тяжелый вес (который иногда еще называют супертяжелым) Усик являлся абсолютным чемпионом мира в первой тяжелой весовой категории (до 90,7 кг). В послужном списке украинца было 16 побед (12 нокаутом) и ни одного поражения. Свой последний бой Усик провел в ноябре прошлого года, нокаутировав британского бойца Тони Беллью.

Что касается Федосова, 33-летний боец провел в своей карьере 34 поединка, из которых выиграл 31 (25 нокаутом). В остальных трех Федосов потерпел поражения.