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22.08.2019 09:29
Рубрика: Спорт

"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста

Текст: Максим Домчев

Казанский "Рубин" провел аукцион, на котором продал картонного Алексея Сутормина за сумму больше, чем выручил за трансфер футболиста.

Фото: Официальный сайт "Спартака".
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Казанский клуб решил увеличить сумму солидарных выплат за игрока за счет продажи его картонного "двойника". Ранее в СМИ появилась информация о том, что за переход игрока из "Оренбурга" в "Рубин" было заплачено 50 тысяч рублей, ровно за такую же сумму позже футболист перешел в "Зенит". При этом солидарные выплаты для всех академий и клубов, в которых выступал Сутормин, составили 5 тысяч рублей.

В итоге был проведен аукцион, на котором картонный Сутормин ушел с молотка за 85 тысяч рублей, сообщает официальный Twitter казанцев. Деньги будут поделены между всеми, кто участвовал в воспитании и развитии футболиста.

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