"Рубин" продал картонную фигуру Сутормина дороже, чем самого футболиста

Казанский "Рубин" провел аукцион, на котором продал картонного Алексея Сутормина за сумму больше, чем выручил за трансфер футболиста.

Казанский клуб решил увеличить сумму солидарных выплат за игрока за счет продажи его картонного "двойника". Ранее в СМИ появилась информация о том, что за переход игрока из "Оренбурга" в "Рубин" было заплачено 50 тысяч рублей, ровно за такую же сумму позже футболист перешел в "Зенит". При этом солидарные выплаты для всех академий и клубов, в которых выступал Сутормин, составили 5 тысяч рублей.

В итоге был проведен аукцион, на котором картонный Сутормин ушел с молотка за 85 тысяч рублей, сообщает официальный Twitter казанцев. Деньги будут поделены между всеми, кто участвовал в воспитании и развитии футболиста.