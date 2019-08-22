Рублев вышел в четвертьфинал в Уинстон-Сейлеме

Российский теннисист Андрей Рублев вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Уинстон-Сейлеме с призовым фондом 800 тысяч долларов.

За выход в восьмерку сильнейших Рублев боролся с американцем Сэмом Куэрри. Матч получился очень упорным и продолжался почти два часа. В первом сете шла равная игра, и в итоге теннисисты отложили выяснение сильнейшего на тай-брейк. Тут россиянин сумел создать небольшой отрыв и довел дело до победы - 7:6 (7:4).

По аналогичному сценарию прошла и вторая партия. Только на этот раз на тай-брейке шла более упорная игра. Однако при счете 10:10 Рублеву все же удалось выиграть два мяча подряд - 7:6 (12:10).

В четвертьфинале Рублев сыграет с канадцем Денисом Шаповаловым.