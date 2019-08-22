Секретарь по вопросам культуры Бразилии уволился из-за закрытия ТВ-шоу

В Бразилии секретарь Энрике Пирес подал в отставку вслед за решением правительства прекратить госфинансирование телевизионных проектов, ориентированных на представителей ЛГБТ-сообщества.

"Я не выступаю против кого бы то ни было, я выступаю за свободу самовыражения", - объяснил свою позицию Пирес местному изданию Folha de Sao Paulo.

"Мне стало понятно, что у меня появились разногласия с правительством. Я не могу допустить, чтобы культура кем-то контролировалась. Поэтому я предпочитаю уйти в отставку", - сказал Пирес и добавил, что прекращение финансирования программ для ЛГБТ-сообщетсва стало "последней каплей, переполнившей чашу терпения". По его словам, правительство президента Болсонару последовательно вводит цензуру. "Я уважаю президента страны, но поддерживать цензуру не стану", - объяснил бывший секретарь.

Ранее министерство гражданства (в составе которого и находится секретариат по вопросам культуры) объявило, что прекращает выделение средств на создание различных программ и шоу, которые затрагивают, помимо прочего, темы, связанные с ЛГБТ-сообществом.

В министерстве, которое покинул Пирес, заявили, что изложенная им версия не имеет ничего общего с реальностью. В специальном заявлении говорится, что бывшего секретаря по вопросам культуры уволили по решению министра Осмара Терры, недовольного тем, как Пирес руководит своим подразделением и выполняет поручения руководства.

Бразильский лидер Жаир Болсонару давно известен своими гомофобными взглядами, которые он не стеснятся высказывать и в публичных выступлениях. В прошлый четверг он обрушился с критикой на фильмы про ЛГБТ-сообщество, создаваемые бразильским кинематографом при поддержке местного Национального агентства по вопросам кино. Президент с удовлетворением констатировал, что многие из них "полностью провалились".