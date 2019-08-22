Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Популярный в России сербский актер Милош Бикович попал в базу экстремистского сайта "Миротворец" за якобы "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым, незаконную деятельность на территории оккупированного Крыма".

Бикович, обладающий хорошим чувством юмора, высмеял подобный шаг украинских националистов. "Полагаю, что играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько же, чтобы угрожать безопасности нации", - написал актер в своем микроблоге в Twitter.

В 2018 году Бикович был награжден высокой российской наградой, медалью Пушкина, за достижения в области культуры и искусства.

"И какая радость для русских и сербов - у нас, у обоих народов, две Родины. Так было веками, - подчеркнул Бикович на награждении в Кремле. - Русский мир - это не только мир русских и православных. Это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека, человека со стержнем, с совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов, фронт ума и сердца, есть культура, а защищается и строится самым сильным оружием - красотой. Этот мир воскресшей цивилизации отличается от мира декадентства и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная, цивилизационного масштаба. Какая радость для русских и сербов - две Родины у нас, потому что у нас одно мировоззрение".