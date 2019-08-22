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22.08.2019 17:00
Рубрика: В мире

Сербскому актеру Милошу Биковичу запретили въезд на Украину

Текст: Александр Борисов (Белград)

Популярный в России сербский актер Милош Бикович попал в базу экстремистского сайта "Миротворец" за якобы "сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, участие в попытках легализации аннексии АР Крым, незаконную деятельность на территории оккупированного Крыма".

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Бикович, обладающий хорошим чувством юмора, высмеял подобный шаг украинских националистов. "Полагаю, что играю иногда лучше, иногда хуже, но не настолько же, чтобы угрожать безопасности нации", - написал актер в своем микроблоге в Twitter.

В 2018 году Бикович был награжден высокой российской наградой, медалью Пушкина, за достижения в области культуры и искусства.

"И какая радость для русских и сербов - у нас, у обоих народов, две Родины. Так было веками, - подчеркнул Бикович на награждении в Кремле. - Русский мир - это не только мир русских и православных. Это мир, который требует и рождает духовно осознанного человека, человека со стержнем, с совестью, с традиционной системой ценностей. Эта система строится и защищается на всех фронтах. Один из этих фронтов, фронт ума и сердца, есть культура, а защищается и строится самым сильным оружием - красотой. Этот мир воскресшей цивилизации отличается от мира декадентства и вседозволенности. Разница невидимая, но колоссальная, цивилизационного масштаба. Какая радость для русских и сербов - две Родины у нас, потому что у нас одно мировоззрение".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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