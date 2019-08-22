Сергей Семак наказан за оскорбление судей

Главным событием вчерашнего заседания Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК) РФС было разбирательство вокруг наставника питерского "Зенита" Сергея Семака, который не сдержал эмоций после матча с "Ахматом".

Рулевой "сине-бело-голубых" позволил себе крепкие выражения в адрес судейской бригады. Он довольно быстро принес извинения, но от дисквалификации Сергея Богдановича это не уберегло.

- Сегодня Семак еще раз принес извинения за свое поведение, - заявил журналистам после заседания глава КДК Артур Григорьянц. - Наказание: за оскорбительное поведение в отношении официальных лиц матча дисквалифицировать на два матча. Один матч реальный, второй - условный.

Кроме того, Семак был оштрафован на 100 тысяч рублей, а его испытательный срок продлится до конца сезона. Таким образом, он не сможет руководить "Зенитом" в следующем выездном матче против "Уфы".