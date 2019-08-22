Шюррле и Понсе сыграют против "Браги" с первых минут

Стал известен стартовый состав "Спартака" на первый матч раунда плей-офф квалификации Лиги Европы на выезде с португальской "Брагой".

По сравнению с дерби против ЦСКА (2:1) в понедельник, главный тренер "красно-белых" Олег Кононов произвел две перестановки: вместо Джордана Ларссона и Гуса Тиля, которые не могут играть на этой стадии еврокубков, с первых минут появятся Резиуан Мирзов и Эсекель Понсе.

Полностью состав "Спартака" выглядит следующим образом: Александр Максименко, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Айртон, Георгий Джикия, Роман Зобнин, Аяз Гулиев, Андре Шюррле, Зелимхан Бакаев, Резиуан Мирзов, Эсекель Понсе.

Добавим, что ответный матч между "Спартаком" и "Брагой" пройдет в следующий четверг. Победитель этой пары получит путевку в групповой этап Лиги Европы.