Случай заражения человека "птичьим гриппом" H5N6 зафиксирован в Пекине

В Китае зафиксировали случай заражения "птичьим гриппом" H5N6. Заболела 59-летняя женщина, которая приехала в столицу КНР три месяца назад. Пациентка имела контакт с живой курицей, которая была привезена в Пекин из провинции (из какого именно региона, не уточняется). В других провинциях государства данная форма птичьего гриппа не зафиксирована.

Городские органы предпринимают необходимые меры профилактики и контроля распространения заболевания, передает РИА Новости.

Наиболее опасными для человека являются штаммы H7N9, H5N6 и H5N1. Они появились в Китае (H7N9) и в некоторых регионах Азии и Африки (H5N1). Заболевшие там люди работают либо на птицефабриках, либо тесно контактируют с домашней птицей в личных подсобных хозяйствах. Из-за того, что вирусы "птичьего гриппа" постоянно мутируют, лечение крайне затруднительно.

Чаще всего в Китае заражаются штаммом H7N9, от которого с 2013 года в стране скончались не менее 600 человек.