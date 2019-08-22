Состоялась встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя и советника президента РФ Антона Кобякова

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайская сторона высоко ценит и выражает Администрации президента РФ и лично Антону Кобякову благодарность за оказываемую на протяжении долгого времени поддержку. В частности, за помощь делегациям, приезжающим в Россию для участия в различных мероприятиях.

Посол подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства вошли в новую эпоху. Укрепляются контакты на высоком уровне, расширяется сотрудничество в различных сферах непрерывно. Высокопоставленный дипломат уверил российских коллег, что посольство и дипкорпус КНР в РФ продолжат развивать и усиливать прямое взаимодействие с Администрацией президента РФ.

Антон Кобяков горячо поприветствовал посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, поздравил его с началом миссии в России и подчеркнул, что российская сторона и он лично уделяют повышенное внимание развитию и укреплению отношений с Китаем. Нового посла КНР в РФ уверили, что ему и всему дипкорпусу Китая в России будет оказана всесторонняя поддержка. Администрация президента РФ продолжит продвигать развитие китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

В ходе встречи стороны обсудили важнейшие вопросы, представляющие двухсторонний интерес, а также другие актуальные темы, касающиеся двухсторонних отношений и глобальной повестки дня.