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Проект: Россия - Китай: события и комментарии

Состоялась встреча посла Китая в России Чжан Ханьхуэя и советника президента РФ Антона Кобякова

В Москве состоялась встреча чрезвычайного и полномочного посла Китайской Народной Республики в Российской Федерации Чжан Ханьхуэя и советника президента РФ Антона Кобякова, сообщает информационная служба мобильного приложения "Россия - Китай: главное". Во встрече также приняли участие представители Администрации президента РФ, посол по особым поручениям МИД РФ Алексей Евсиков и полномочный министр по коммерции посольства КНР в РФ Ли Цзинъюань.
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая
Фото: Предоставлено Медиакорпорацией Китая

Чжан Ханьхуэй отметил, что китайская сторона высоко ценит и выражает Администрации президента РФ и лично Антону Кобякову благодарность за оказываемую на протяжении долгого времени поддержку. В частности, за помощь делегациям, приезжающим в Россию для участия в различных мероприятиях.

Посол подчеркнул, что под стратегическим руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина китайско-российские отношения всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства вошли в новую эпоху. Укрепляются контакты на высоком уровне, расширяется сотрудничество в различных сферах непрерывно. Высокопоставленный дипломат уверил российских коллег, что посольство и дипкорпус КНР в РФ продолжат развивать и усиливать прямое взаимодействие с Администрацией президента РФ.

Антон Кобяков горячо поприветствовал посла КНР в РФ Чжан Ханьхуэя, поздравил его с началом миссии в России и подчеркнул, что российская сторона и он лично уделяют повышенное внимание развитию и укреплению отношений с Китаем. Нового посла КНР в РФ уверили, что ему и всему дипкорпусу Китая в России будет оказана всесторонняя поддержка. Администрация президента РФ продолжит продвигать развитие китайско-российских отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства в новую эпоху.

В ходе встречи стороны обсудили важнейшие вопросы, представляющие двухсторонний интерес, а также другие актуальные темы, касающиеся двухсторонних отношений и глобальной повестки дня.

Компании СМИ Медиакорпорация Китая
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