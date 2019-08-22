Состояние "Титаника" за последние годы сильно ухудшилось

Исследователи совершили первое с 2005 года погружение на место, где находится "Титаник", и обнаружили, что состояние корабля за это время серьезно ухудшилось. Об этом сообщается на сайте телекомпании Atlantic Productions.

Исследователи совершили пять погружений и сделали серию фотоснимков. Впоследствии на их основе они создали подробную модель корабля в формате 3D.

"Самой шокирующей зоной разрушения оказалась правая сторона офицерских кают, где также располагалась каюта капитана. Там разрушается палуба и вместе с ней каюты. В дальнейшем ситуация будет ухудшаться", - заявил специалист по истории "Титаника" Парк Стивенсон.

"Титаник", на момент ввода в эксплуатацию являвшийся самым большим судном в мире, затонул 14 апреля 1912 года во время своего первого рейса из английского Саутгемптона в Нью-Йорк после того, как столкнулся с айсбергом в северной части Атлантического океана. В результате кораблекрушения погибли 1496 человек, еще 712 были спасены. Обломки "Титаника" находятся на глубине 3750 метров. Впервые их обнаружили в 1985 году.