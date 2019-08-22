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22.08.2019 18:07
Рубрика: Экономика

Нам с вами по пути

Совместные поездки на такси позволят пассажирам сэкономить
Текст: Екатерина Ясакова
Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
В Россию приходит услуга совместных поездок на такси, с попутчиками. Цена такой поездки может сократиться в два-три раза. Уже несколько компаний предлагают этот сервис. Выглядит это так: пассажир заказывает поездку в мобильном приложении или по телефону, а агрегатор уже сам подберет ему попутчиков по маршруту следования.
Услуга "совместная поездка" может внедряться лишь с согласия всех пассажиров-попутчиков. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС Услуга "совместная поездка" может внедряться лишь с согласия всех пассажиров-попутчиков. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Услуга "совместная поездка" может внедряться лишь с согласия всех пассажиров-попутчиков. Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Эта услуга привлечет к такси более широкий круг пассажиров, уверен Илья Зотов, председатель Общероссийского объединения пассажиров. Во всем мире совместные поездки на такси - востребованный продукт. Более того, в ряде стран такие автомобили допускают на выделенные полосы и создают для них специальные парковочные места.

Услуга совместного пользования такси выгодна всем: пассажирам (это дешевле), таксистам (больше выручка) и государству (меньше машин на дороге)

Подобные меры мотивируют людей объединяться и ехать вместе, при этом экономят не только деньги, но и время, так как дороги становятся свободнее. Но есть несколько проблем, которые предстоит решить. "В России в настоящее время на законодательном уровне до сих пор не урегулированы вопросы для совершения совместных поездок", - отмечает Илья Зотов.

Карпулинг (совместные поездки) действительно сегодня представляет большой предмет споров, поскольку в данном случае нет никаких гарантий безопасности. Ни водитель, ни попутчики не знают о том, насколько успешно может закончиться поездка, поскольку никаких сведений друг о друге у них нет. А водитель в таких поездках еще и не проходит никакого осмотра перед поездкой.

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С такси же другая история. В данном случае водителю можно доверять. Агрегаторы предоставляют данные о перевозчике, а там уже можно выяснить, насколько квалифицирован водитель. Возникает другой вопрос - такая услуга может внедряться лишь с согласия всех пассажиров-попутчиков. Наконец, есть риск, что в случае согласия на такую совместную поездку от аэропорта багаж одного пассажира может не поместиться из-за того, что раньше в машину уже сел другой пассажир с багажом, говорит Илья Зотов.

Но все эти проблемы решаемы, особенно ввиду той экономии средств, которая доступна пассажирам. Такси и так с каждым годом становится все доступнее. По данным Общероссийского объединения пассажиров, каждый год снижается цена одной поездки на такси. Неудивительно, что в мегаполисе личный автомобиль снова стал считаться роскошью из-за стоимости парковки и обслуживания.

Общемировой тренд сегодня - именно отказ от личного автомобиля в пользу общественного транспорта, такси и каршеринга, поскольку это более мобильно, говорят эксперты.

Правда, по сравнению с другими странами уровень цифровизации на транспорте у нас оставляет желать лучшего. Приложения по вызову такси установлены только у 45% россиян.

Экономика Транспорт Общественный транспорт Правила работы такси
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