"Спартак" проиграл "Браге" в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

Московский "Спартак" прервал беспроигрышную серию из пяти встреч. В первом поединке раунда плей-офф Лиги Европы "красно-белые" уступили на выезде "Браге" - 0:1.

После череды побед и покупки крепких новичков казалось, что спартаковцы, наконец, вышли из кризиса. Сходу заиграл звездный немец Андре Шюррле, стал забивать Эсекиль Понсе, здорово прибавил Александр Максименко. В общем, "Спартак" радовал в последнее время.

Но матч в Португалии вновь напомнил о проблемах команды Олега Кононова. Прежде всего - в обороне. И если в первом тайме москвичи мало что позволили хозяевам в атаке, то во втором была совсем другая картина.

Сложно сказать, какие слова нашел для своих игроков в перерыве главный тренер "Браги" Са Пинту, но вторую половину португальцы провели так вдохновенно, словно это был матч не квалификации Лиги Европы, а финал Лиги чемпионов. Хозяева почти постоянно владели мячом, постоянно угрожали воротам Максименко. Если бы не Александр, "Спартак" мог пропустить и больше одного мяча.

Забила "Брага" на 74-й минуте: отличился Рикарду Орта. В оставшееся время команда Са Пинту могла увеличить преимущество, но не сделала этого. Более того: уже на последних минутах опасно бил головой Понсе. Хозяев спасла реакция их голкипера Лимы Матеуса.

"Спартак" проиграл 0:1. Не самый удобный счет для двухматчевого противостояния, но все же дома "красно-белые" вполне могут рассчитывать на успех. Все в этой дуэли решится в следующий четверг в Москве.