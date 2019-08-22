Меньше двух недель осталось до старта регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а это значит, что клубы вступают в решающую фазу подготовки к новому сезону. Не случайно, что в эти дни проходят сразу четыре турнира с участием ведущих клубов лиги.

Так, в московском "Мегаспорте" 22 августа стартовал Кубок мэра столицы. Состав участников турнира уже четвертый год остается прежним: в борьбу за трофей вступили московские "Динамо", "Спартак" и ЦСКА, а также подмосковный "Витязь".

А вот что изменилось, так это подход к организации турнира. Кубок мэра обновил свой логотип, получил небывалую до сих пор информационную поддержку. На новый уровень организаторы обещают вывести турнир в течение трех лет, но плоды проделанной работы видны уже сейчас. К матчу открытия на трибунах собралась солидная для буднего дня аудитория, ставшая свидетелем мощного лазерного шоу. Ну и какой же Кубок мэра без собственно мэра: градоначальник столицы Сергей Собянин приехал в "Мегаспорт", чтобы лично дать старт турниру.

"Поздравляю вас с большим спортивным праздником, началом хоккейного сезона, - поприветствовал Сергей Семенович болельщиков в своей речи. - Без всякого сомнения, Москва является сердцем российского хоккея. Десятки тысяч подростков и взрослых москвичей беззаветно преданы хоккею. В Москве проводятся студенческая лига, "Золотая шайба", Континентальная хоккейная лига и множество других соревнований. Спасибо нашим спортсменам и их тренерам за тот большой праздник, который они нам дарят. Спасибо болельщикам, которые пришли поддержать свои любимые команды. Объявляю Кубок мэра Москвы по хоккею открытым".

Логично, что для матча открытия организаторы выбрали пару с самой звонкой вывеской - "Спартак" - ЦСКА. Одна из главных интриг заключалась в том, что эта игра стала дебютной перед столичной публикой для рулевого "красно-белых" Олега Знарка, возглавившего команду в межсезонье. Поддержать коллегу приехал экс-голкипер футбольного "Спартака", а ныне тренер сборной России Станислав Черчесов, пожелавший хоккеистам повторить успех "красно-белых" в недавнем футбольном дерби.

К слову, при Знарке "Спартак" по ходу "предсезонки" не проиграл ни разу и даже завоевал один трофей, Кубок Маунтфилд в Чехии.

Правда, с соперниками уровня действующего обладателя Кубка Гагарина, коим является ЦСКА, "Спартак" еще не встречался. Впрочем, знарковские команды всегда отличались спортивной наглостью. Вот и "красно-белые" с первых минут старались не уступать армейцам, отвечая острыми выпадами на атаки ЦСКА. И все же класс подопечных Игоря Никитина оказался выше -5:2. У победителей отличились Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Сергей Андронов, Павел Карнаухов и Александр Попов. Авторами спартаковских шайб стали Илья Талалуев и Каспарс Даугавиньш.

В другом матче дня "Динамо" уверенно обыграло "Витязя" - 4:1. Очередные игры турнира пройдут завтра. Болельщиков ждет еще одно дерби - "Спартак" - "Динамо", а ЦСКА сразится с "Витязем".

22 августа же в Магнитогорске стартовал Мемориал имени Ромазана. Местный "Металлург" в стартовом матче разгромил "Сибирь" - 6:0, а челябинский "Трактор"в овертайме уступил китайскому "Куньлуню" - 3:4.

В Питере набирает обороты турнир имени Пучкова. СКА начал с крупной победы над нижегородским "Торпедо" - 6:1. Накануне череповецкая "Северсталь", уступившая днем ранее "Йокериту" - 1:2, одолела омский "Авангард" с тем же счетом. Матч "Сочи" - "Торпедо" завершился после подписания номера "РГ" в печать.

Наконец, очередные встречи прошли на Кубке Латвийской железной дороги. Екатеринбургский "Автомобилист", потерпевший два поражения, разгромил минское "Динамо" - 6:0, а игра между ярославским "Локомотивом" и казанским "Ак Барсом" закончилась уже поздно вечером.