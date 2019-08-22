США и талибы согласовали мирный договор

Переговоры между США и талибами, идущие в столице Катара последние месяцы, близки к подписанию итогового документа, который, вероятно, позволит вывести из Афганистана силы международной коалиции, в первую очередь 14 тысяч американских военнослужащих. Они, по выражению президента США Дональда Трампа, "превратились в полицейские подразделения, на что мы не подписывались". Однако поставить подписи под документом не дает "проблема Кабула" - не ясно, как отреагируют на договор в афганской столице, поскольку его подписание может означать признание американцами де-факто верховенства талибов в стране.

На сегодня "Талибан" контролирует, по разным оценкам, от 40 до 60 процентов территории Афганистана. На 28 сентября в Афганистане намечены президентские выборы. В нынешних переговорах Кабул не участвует - талибы не хотят иметь дело с "марионеточным", по их словам, правительством. Между тем американская сторона настаивает на том, чтобы официальное правительство Афганистана согласилось с договоренностями, заключенными в Дохе. Для урегулирования ситуации в Кабул намерен отправиться глава американской делегации на переговорах, спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад.

Как рассказал "РГ" директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, сейчас многое зависит от того, каких результатов добьются американцы в афганской столице. "Позиция Кабула ясна - там понимают, что сразу после подписания соглашения начнутся внутренние межполитические переговоры, и у нынешнего афганского президента Ашрафа Гани окажется мало шансов сохранить власть, - считает Нессар. - Есть информация, что на переговорах в Дохе уже был намечен состав переходного правительства для страны, а появление такой структуры означает автоматическую смену власти. Поэтому президент Гани может сознательно затягивать с ответом, стремясь провести сначала выборы, чтобы легитимно остаться у власти. Однако у США есть рычаги давления на афганское правительство, в первую очередь финансовые, так что Гани будет сложно долго сопротивляться".