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22.08.2019 20:08
Рубрика: В мире

США и талибы согласовали мирный договор

Российская газета - Федеральный выпуск № 187(7945)
Переговоры между США и талибами, идущие в столице Катара последние месяцы, близки к подписанию итогового документа, который, вероятно, позволит вывести из Афганистана силы международной коалиции, в первую очередь 14 тысяч американских военнослужащих. Они, по выражению президента США Дональда Трампа, "превратились в полицейские подразделения, на что мы не подписывались". Однако поставить подписи под документом не дает "проблема Кабула" - не ясно, как отреагируют на договор в афганской столице, поскольку его подписание может означать признание американцами де-факто верховенства талибов в стране.

На сегодня "Талибан" контролирует, по разным оценкам, от 40 до 60 процентов территории Афганистана. На 28 сентября в Афганистане намечены президентские выборы. В нынешних переговорах Кабул не участвует - талибы не хотят иметь дело с "марионеточным", по их словам, правительством. Между тем американская сторона настаивает на том, чтобы официальное правительство Афганистана согласилось с договоренностями, заключенными в Дохе. Для урегулирования ситуации в Кабул намерен отправиться глава американской делегации на переговорах, спецпредставитель Госдепа США по Афганистану Залмай Халилзад.

Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
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Как рассказал "РГ" директор российского Центра изучения современного Афганистана Омар Нессар, сейчас многое зависит от того, каких результатов добьются американцы в афганской столице. "Позиция Кабула ясна - там понимают, что сразу после подписания соглашения начнутся внутренние межполитические переговоры, и у нынешнего афганского президента Ашрафа Гани окажется мало шансов сохранить власть, - считает Нессар. - Есть информация, что на переговорах в Дохе уже был намечен состав переходного правительства для страны, а появление такой структуры означает автоматическую смену власти. Поэтому президент Гани может сознательно затягивать с ответом, стремясь провести сначала выборы, чтобы легитимно остаться у власти. Однако у США есть рычаги давления на афганское правительство, в первую очередь финансовые, так что Гани будет сложно долго сопротивляться".

В мире США В мире Ближний Восток Катар В мире Ближний Восток Афганистан Дональд Трамп
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