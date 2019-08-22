США пообещали пять миллионов долларов за помощь в поимке главарей ДАИШ

Вознаграждение в размере до пяти миллионов долларов объявлено Вашингтоном за информацию, которая поможет задержать трех главарей ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ"). Такая информация содержится в распространенном в среду заявлении Госдепартамента.

Речь идет о специальной программе Госдепа Rewards for Justice ("Вознаграждение за помощь правосудию"). В ее рамках награда объявлена за информацию, которая поможет установить местонахождение трех ключевых фигур ДАИШ: Амира Мухаммеда Саида Абдель Рахмана аль-Маула, Сами Джасема Мухаммеда аль-Джабури и Муатаза Наумана Абд Наефа Наджема аль-Джабури, пишет ТАСС.

Данная программа Госдепартамента реализуется с 1984 года. За все время ее действия самую большую награду - 25 миллионов долларов - Вашингтон предложил за информацию, которая приведет к поимке или ликвидации главаря ДАИШ Абу Бакра аль-Багдади, объявленного особо опасным международным террористом. Столько же Вашингтон обещает тому, кто расскажет о местонахождении нынешнего главаря "Аль-Каиды" (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.