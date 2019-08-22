США намерены в течение ближайших двух лет создать гиперзвуковое оружие, ранее подпадавшее под действие Договора по ракетам средней и меньшей дальности. Это подтвердил глава Пентагона Марк Эспер. "Думаю, что это вопрос пары лет", - отметил он, отвечая на вопрос журналиста Fox News, когда в арсенале США появится подобное оружие.

Ранее о том, что Соединенные Штаты начали вести разработки в этом направлении, уже говорил исполняющий обязанности министра армии США Райан Маккарти. По его словам, эта ракета будет способна нести боеголовку, прежде устанавливаемую на баллистических ракетах.

По словам Эспера, все новые разработки в сфере вооружений нужны США для противостояния России и Китаю. Причем все новое вооружение, которое РФ намерена создать в Вашингтоне предложили включить в новый Договор о сокращении наступательных вооружений, если тот все же будет пролонгирован. Однако Эспер ни слова не сказал об американской готовности пойти на аналогичный шаг.