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Тайна раскрыта. Каким будет iPhone 11?

Текст:   Антон Благовещенский
22.08.2019,  
18:14
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Осенью 2019 года Apple представит три новых модели iPhone, которые получат улучшенные камеры и, возможно, приставку Pro в названии. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Новинки станут "преемниками" нынешних флагманов iPhone XS, XS Max и XR, однако получат новые камеры, оснащенные дополнительным ультрашироким объективом. Камеры получат ряд улучшений, в том числе возможность качественной съемки в условиях слабого освещения.

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Также Bloomberg сообщил о расширении видеовозможностей камер iPhone, которые приблизят их к профессиональным камерам.

Среди других нововведений упоминаются обратная беспроводная зарядка для подзарядки других девайсов Apple, таких как наушники AirPods (нового поколения), обновленный сенсор Face ID, улучшенная защита от воды, OLED-дисплеи с поддержкой 3D Touch, более мощные процессоры Apple A13.

Кроме того, на презентации может быть анонсирован новый ноутбук MacBook Pro с 16-дюймовым экраном.

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