Телеканал "МИР" запустит два новых проекта

Телеканал "МИР" объявил о запуске двух проектов в новом сезоне.

В еженедельном шоу выходного дня "Фазенда Лайф" дизайнеры и строители преображают дома и участки тех, кто предпочитает загородную жизнь городской. Программа рассчитана на всех, кто хочет сделать свой проект дома, беседки, бани и пытается наполнить жизнь творческой энергией и комфортом. Ведущим шоу будет дизайнер и музыкант и Тимофей Пронькин. Телепроект, как обещают создатели, не только вдохновит, но и научит зрителей создавать уют в своих загородных домах. Секреты мастерства раскроют дизайнеры, создающие уникальные авторские предметы - от светильника до шкафа. Премьера на телеканале "МИР" в воскресенье, 25 августа, в 9:25.

В другой новинке сезона - программе "Ночной экспресс" - музыкант Алексей Кортнев станет телевизионным попутчиком известных исполнителей и коллективов.

Своими историями поделятся известные артисты от поп-звезд до рокеров. "Зрителей ждет целый час увлекательных, личных рассказов известных исполнителей и живая, качественная музыка. В финале наши гости устроят небольшой концерт. Это очень душевных формат, теплая атмосфера, которую мы постараемся передать нашим зрителям", - рассказал генеральный продюсер телерадиокомпании "Мир" Павел Корчагин.

Среди гостей первого сезона заявлены Валерия, Александр Ф. Скляр и группа "Ва-Банк", Юлия Савичева, Валерий Сюткин и еще десятки звезд. Прокатиться в "Ночном экспрессе" можно будет 30 августа в 22:00.