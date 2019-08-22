Терминатор в исполнении Арнольда Шварценеггера появится в Mortal Kombat

В рамках Международной выставки Gamescom 2019 компании NetherRealm Studios и WB Games представили трейлер новых персонажей игры Mortal Kombat 11, которые в скором времени пополнят ростер бойцов.

Безусловно, главный козырь дополнения - Терминатор Т-800 с каноничной внешностью Арнольда Шварценеггера, появления которого во вселенной MK фанаты ждали уже очень давно. Кроме этого, поучаствовать в "Смертельной битве" сможет заклятый враг Бэтмена - Джокер.

Также в состав DLC войдут Синдел, Спаун, Ночной Волк и Шан Цзун. Последний, кстати, "унаследовал" внешность актера Кэри-Хироюки Тагавы, который исполнил роль злодея в самой первой экранизации франшизы в 1995 году.

Обладатели Kombat Pack будут получать контент не сразу, а постепенно, в соответствие с графиком разработки:

- Шан Цзун: уже доступен;

- Ночной Волк: уже доступен;

- Терминатор: 8 октября 2019 г.;

- Синдел: 26 ноября 2019 г.;

- Джокер: 28 января 2020 г.;

- Спаун: 17 марта 2020 г.

Боевой набор уже можно купить, цена варьируется в зависимости от платформы - от 825 рублей в Steam до 2849 рублей на PlayStation.