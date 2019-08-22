У Xiaomi проблемы - линейка Mi Mix может быть закрыта

В Сети появилась информация о том, что у компании Xiaomi возникли проблемы юридического характера, связанные с торговой маркой Mi Mix.

#mimix4

Hot news.

According to last information upcoming Mi MIX 4 could have new name.#Xiaomi can no longer use the MIX trademark (the administrative judgment of Xiaomi Technology Co., Ltd. and the State Intellectual Property Office of China's adjudication paper network) pic.twitter.com/X2Vx4thyN9 — Xiaomishka (@xiaomishka) August 21, 2019

Согласно данным инсайдера, этот бренд на территории Китая уже зарегистрирован и используется другой организацией.

Если сведения подтвердятся, китайский производитель не сможет выпустить смартфон Mi Mix 4, который, по слухам, сейчас находится в разработке и в скором времени должен был быть анонсирован.

Это будет вдвойне печально, потому что недавно компания из Поднебесной по собственной инициативе закрыла линейки Mi Max и Mi Note.

Если юристам не удастся уладить разногласия в суде, разработку потенциального Mi Mix 4 (если она действительно ведется) этот факт не отменит, но на рынок ему придется выходить уже с другим названием.