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У Xiaomi проблемы - линейка Mi Mix может быть закрыта

Текст:   Богдан Бобров
22.08.2019,  
10:36
Фото: Богдан Бобров/РГ Фото: Богдан Бобров/РГ
Фото: Богдан Бобров/РГ

В Сети появилась информация о том, что у компании Xiaomi возникли проблемы юридического характера, связанные с торговой маркой Mi Mix.

Согласно данным инсайдера, этот бренд на территории Китая уже зарегистрирован и используется другой организацией.

Если сведения подтвердятся, китайский производитель не сможет выпустить смартфон Mi Mix 4, который, по слухам, сейчас находится в разработке и в скором времени должен был быть анонсирован.

Это будет вдвойне печально, потому что недавно компания из Поднебесной по собственной инициативе закрыла линейки Mi Max и Mi Note.

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Если юристам не удастся уладить разногласия в суде, разработку потенциального Mi Mix 4 (если она действительно ведется) этот факт не отменит, но на рынок ему придется выходить уже с другим названием.

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