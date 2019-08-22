Ученые обнаружили у неандертальцев "ухо серфера"

Ученые из Вашингтонского университета (США) обнаружили, что "ухо серфера" или "ухо пловца", заболевание тех людей, которые много времени проводят в холодной воде, часто встречалось у неандертальцев.

"Ухом серфера" называют костные наросты на стенке слухового прохода. Такое разрастание кости на наружном слуховом канале встречаются у 70-80% серферов, дайверов, а также у пловцов, моряков и тех, кто занимается водными видами спорта или чья профессия связана с водой.

Причины возникновения таких наростов до конца еще не понятны, но исследователи предполагают, что именно частый контакт с холодной водой и влажным холодным ветром вызывает пролиферацию (разрастание) костей.

Команда антропологов под руководством Эрика Тринкауса из Вашингтонского университета, к своему удивлению, обнаружила: "уши серфера" особенно часто встречались у неандертальцев.

Ученые исследовали 77 первобытных черепов, преимущественно Homo sapiens, а также 23 черепа неандертальцев, которые были найдены в Израиле, Италии, Хорватии, Франции и Ираке. Выяснилось: наросты на стенке слухового прохода чаще встречались у неандертальцев, чем у наших предков.

Неандертальцы - это доисторический вид рода людей, который возник около 500 000 лет назад в ледниковой Европе и затем распространился по всему европейскому континенту до России и Азии. Они не входят в число Homo sapiens, наших прямых предков. В течение 70 000 лет оба вида людей существовали бок о бок, а затем неандертальцы таинственно исчезли.

И если причина их исчезновения действительно загадка для ученых, то ответ на вопрос, почему у них так часто встречалось "ухо серфера", похоже, найден. Вероятно, это связано с тем, предполагают ученые, что неандертальцы жили возле озер или рек и много времени проводили в воде. Об этом говорят многочисленные рыбные кости, раковины моллюсков, найденные в жилищах неандертальцев: по всей видимости, неандертальцы ели не только мясо, но и морепродукты. "Это открытие еще раз подтверждает, какими мастерами были неандертальцы в поисках еды и насколько разнообразны были источники их пищи", - цитирует слова Тринкауса Die Welt.

Безусловно, ученые не исключают и другие факторы, помимо холодной воды и влажного ветра, повлиявшие на появление костных наростов в ушах неандертальцев. Например, не исключаются как вариант - грязь в слуховых каналах или наследственная предрасположенность.