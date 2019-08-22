Ученые выяснили, как гранатовый сок защищает мозг ребенка

Регулярное употребление гранатового сока беременными женщинами благоприятно влияет на мозг их детей, страдающих внутриутробным ограничением роста (intrauterine growth restriction, IUGR). К такому выводу пришли ученые из Женской больницы имени Бригама (Бостон, США), сообщается на сайте MedicalXpress.

IUGR - это такое состояние, когда ребенок в утробе матери имеет меньший размер, чем это положено по устоявшимся метрикам. Несмотря на полный срок беременности, такие дети рождаются с весом менее 2,5 килограмма. Часто это вызвано проблемами с плацентой, через которую плод получает кислород и питательные вещества. Сам процесс рождения может еще сильнее уменьшить приток крови или кислорода, в том числе к мозгу ребенка. В крайних случаях это приводит к гипоксически-ишемическому поражению нервных клеток, а это может быть смертельным.

В связи с этим ученые задумались, как можно предотвратить нежелательные последствия еще до рождения малыша. Гранатовый сок является ценным источником полифенолов, которые включают в себя дубильную кислоту и эллагитанины. Известно, что эти вещества успешно проникают через гематоэнцефалический барьер, а предыдущие исследования на животных моделях продемонстрировали их защитный эффект против нейродегенеративных заболеваний. Поэтому была выдвинута гипотеза, что гранатовый сок может положительно сказаться на развитии мозга ребенка в утробе матери.

В рандомизированном контролируемом двойном слепом исследовании приняли участие 78 беременных на сроке от 24 до 43 недель. Половина из них ежедневно получала 8 унций гранатового сока (почти 250 миллилитров), а вторая - плацебо, напиток с тем же вкусом и калорийностью, но без полифенолов. Женщины пили сок ежедневно от зачисления до родов.

И хотя ученые по итогам эксперимента не заметили различий в макроструктуре мозга рожденных детей, небольшие отличия в микроструктуре белого вещества и функциональной связности нейронов выявить удалось. У мам, получавших ежедневную порцию гранатового сока, родились дети с более сформировавшимся мозгом. Также у этих малышей отмечалось лучшее кровоснабжение нервных клеток.

Ученые подчеркивают, что это пока только первое исследование в данном направлении, в ближайшее время они намерены провести более масштабный эксперимент. Полностью с результатами проделанной работы можно ознакомиться в статье, опубликованной в журнале PLOS One.