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Умер Заслуженный артист России Виктор Власов

Драматический театр
    22.08.2019, 22:36
Текст:   Козьма Лоханкин
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

На 66-м году жизни скончался Заслуженный артист России Виктор Власов. Об этом сообщает сайт Московского академического театра имени Маяковского, где актёр служил ровно сорок лет.

Причины смерти не уточняются.

"С прискорбием сообщаем, что 22 августа ушел из жизни Заслуженный артист России Виктор Власов. Мы приносим соболезнования родным и близким Виктора Васильевича. Светлая вечная память! Виктор Власов служил в Театре Маяковского с 1974 по 2014 год", - говорится в некрологе, размещённом на сайте театра.

Отпевать Власова будут 24 августа в 11:00 в Храме Вознесения Господня.

Гражданская панихида пройдёт в Театре им. Маяковского в 12:00.

В 14:00 артиста кремируют на Хованском кладбище.

Карьера Виктора Власова в большей степени связана с театром, однако были у него роли и в кино, и на телевидении. Среди них - сериалы "Исаев", "Охотники за бриллиантами", телепроект "Следствие ведут знатоки" и другие.

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