В аэропорту Сан-Франциско запретили воду в пластиковых бутылках

В международном аэропорту Сан-Франциско вступил в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках. Такая информация появилась в Twitter воздушной гавани.

Сообщается, что ежедневно в аэропорту продается около девяти тысяч пластиковых бутылок с водой. "Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы", - цитирует заявление ТАСС.

Теперь пассажирам предлагают использовать многоразовые бутылки, а воду можно набрать в специальных автоматах. Путешественники также смогут купить алюминиевые или стеклянные емкости, сообщает телеканал Fox News.

Это не единственное ограничение, действующее в этом аэропорту. Ранее здесь была запрещена продажа еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков.