В аэропорту Сан-Франциско запретили воду в пластиковых бутылках

В международном аэропорту Сан-Франциско вступил в силу запрет на продажу воды в пластиковых бутылках. Такая информация появилась в Twitter воздушной гавани.
Сообщается, что ежедневно в аэропорту продается около девяти тысяч пластиковых бутылок с водой. "Мы хотим сделать все от нас зависящее, чтобы сократить эти масштабы", - цитирует заявление ТАСС.
Теперь пассажирам предлагают использовать многоразовые бутылки, а воду можно набрать в специальных автоматах. Путешественники также смогут купить алюминиевые или стеклянные емкости, сообщает телеканал Fox News.
Это не единственное ограничение, действующее в этом аэропорту. Ранее здесь была запрещена продажа еды в пластиковых контейнерах, а также пластиковых соломинок для напитков.
On average about 9,000 water bottles are purchased at #SFO every single day and we want to do everything we can to reduce that impact. Starting today, SFO is moving away from the sale of single-use plastic water bottles. Learn more at https://t.co/LI0j1jFseW. #ZeroWaste pic.twitter.com/xc8hM9FjTd— flySFO ✈️ (@flySFO) 20 августа 2019 г.