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22.08.2019 19:04
Рубрика: Власть

В "ЕР" предлагают упростить регистрацию лекарств для тяжелобольных детей

Текст: Айсель Герейханова

В "Единой России" выступили за упрощение механизма регистрации иностранных препаратов на территории России. Родители должны иметь законную возможность приобретать необходимые психотропные лекарства для тяжелобольных детей, считает секретарь Генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Фото: iStock
Психотропные препараты для детей закупят за рубежом

Сейчас "Единая Россия" совместно с Минздравом и Минпромторгом вырабатывает механизм решения этой проблемы.

В настоящее время планируется централизованная закупка необходимых препаратов федеральным предприятием "Московский эндокринный завод" и дальнейшая передача родителям нуждающихся детей.

По словам Баталиной, для того, чтобы такой механизм завоза препаратов заработал, потребуется изменение нормативной базы.

"Возможно это будет акт правительства, возможно потребуются изменения в федеральные законы. В таком случае "Единая Россия" оперативно внесет их в начале сентября в Государственную Думу и обеспечит приоритетное рассмотрение", - заявила она.

Иностранные лекарства для тяжелобольных смогут ввозить через госзакупки

По словам депутата, централизованная закупка как временная схема будет применяться до тех пор, пока не удастся обеспечить законное приобретение психотропных препаратов родителями.

"Регистрация востребованных тяжелобольными детьми лекарств в течение года и, тем более, в более длительной перспективе недопустимы. Поэтому в кратчайшие сроки Минпромторгу и Минздраву необходимо совместно с иностранными фармацевтическими компаниями разработать упрощенный механизм регистрации самых востребованных препаратов", - заявила Баталина.

Власть Работа власти Партии "Единая Россия" Цены на лекарства
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