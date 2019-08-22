В Иране показали аналог ЗРК С-300

В Иране состоялась официальная презентация национального зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373", аналога российской зенитной ракетной системы С-300, сообщило иранское телевидение.

На торжественной церемонии присутствовал президент Ирана Хасан Роухани и высокопоставленные представители вооруженных сил страны.

"Бавар-373" способен поражать цели на высоте до 27 километров. Радиус действия ЗРК - 200 км. Как сообщается, иранским специалистам и инженерам потребовалось менее десяти лет на создание подобного вида вооружений.

Напомним, контракт на поставку Тегерану российских ЗРС С-300 был заключен в 2007 году. Его стоимость составила почти 900 миллионов долларов. Но позже сделка была заморожена из-за резолюции Совбеза ООН, запрещающей передачу Ирану современных вооружений. В апреле 2015 года президент РФ отменил эмбраго. А в октябре 2016-го поставка С-300 была завершена.