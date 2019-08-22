В Корее полиция прогнала признавшегося в убийстве преступника

Действия южнокорейской полиции оказались под градом критики, когда выяснилось, что стражи порядка первоначально прогнали преступника, который пришел сознаваться в громком убийстве, и спровадили его в другой полицейский участок, отказавшись принимать его признательные показания. Премьер-министр Кореи уже дал указание разобраться в ситуации и наказать виновных.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда полиция обнаружила в протекающей через Сеул реку Ханган труп мужчины. Это сразу же стало одной из главных новостей страны, спровоцировав повышенное внимание СМИ. Увидев репортажи, 39-летний преступник по имени Чан Дэ Хо, который, как выяснилось позже, и совершил этой жестокое убийство, решил сознаться в содеянном и в 1 час ночи 17 августа пришел в приемную для посетителей Сеульского регионального управления полиции. Он заявил, что хочет дать чистосердечные признания по поводу преступления, но отказался рассказывать дежурному офицеру полиции подробности, потребовав следователя, который занимается тяжкими преступлениями.

Офицер, однако, попытался еще несколько раз выяснить о содержании признания, но когда снова услышал от Чана требования позвать следователя по тяжким преступлениям, то решил спровадить заявителя, скорее всего посчитав его невменяемым. Полицейский не стал никого вызывать и сказал, чтобы Чан Дэ Хо пошел в подразделение более низкого уровня - Управление полиции по административному округу Сеула Чонно и там признался в преступлении.

Чан так и сделал: он вышел из Сеульского регионального управления полиции, поймал такси и доехал до указанного Управления по Чонно. Там стражи порядка отнеслись уже серьезнее к заявителю и позвали для Чана следователя по тяжким преступлениям, которому кореец во всем признался и был тут же арестован.

Чан Дэ Хо сообщил, что это именно он убил 32-летнего мужчину 8 августа. В качестве мотива преступления было заявлено, что погибший заселился в мотель, где работал Чан, но отказался платить за пребывание за ночь положенные 40 тысяч вон (34 долларов США) и сильно нагрубил. Чан разозлился, взял запасной ключ, проник в комнату, где спал гость, избил его до смерти.

Полиция, изучив показания Чан Дэ Хо, пришла к выводу, что показания являются правдивыми и арестовала его. На теле жертвы, в частности, были обнаружены отпечатки пальцев Чана, совпали и другие детали и подробности.

Теперь же корейская общественность обсуждает две темы - шокирующую жестокость самого преступления, а также действия местной полиции. Получилось, что стражи порядка в самом начале пытались отвязаться от решившего сознаться в убийстве преступника и фактически выпроводили его. Если бы Чан не проявил настойчивость и не пошел в другое отделение полиции, то вполне возможно, что правоохранительные органы до их пор бы искали преступника. Корейские СМИ уже обрушились с критикой на действия полиции. В итоге премьер-министр страны дал указание провести следствие по инциденту и наказать тех, кто халатно отнесся к обязанностям и выгнал признавшегося убийцу на улицу.

Сам же Чан Дэ Хо, которого сейчас показывают практически на всех телеканалах страны, достаточно охотно общается с журналистами и комментирует свои действия. Он, в частности, заявил, что после ареста он, находясь в камере предварительного заключения, несколько дней обдумывал свой поступок, но в итоге не раскаивается в содеянном. "Я совершенно не хочу извиняться перед родными погибшего… Я долго думал об этом, но нет. Он получил по заслугам и должен был умереть", - сказал Чан репортерам по поводу своих чувств и впечатлений.