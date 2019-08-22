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22.08.2019 09:17
Рубрика: В мире

В Корее полиция прогнала признавшегося в убийстве преступника

Текст: Олег Кирьянов
Действия южнокорейской полиции оказались под градом критики, когда выяснилось, что стражи порядка первоначально прогнали преступника, который пришел сознаваться в громком убийстве, и спровадили его в другой полицейский участок, отказавшись принимать его признательные показания. Премьер-министр Кореи уже дал указание разобраться в ситуации и наказать виновных.

Инцидент произошел несколько дней назад, когда полиция обнаружила в протекающей через Сеул реку Ханган труп мужчины. Это сразу же стало одной из главных новостей страны, спровоцировав повышенное внимание СМИ. Увидев репортажи, 39-летний преступник по имени Чан Дэ Хо, который, как выяснилось позже, и совершил этой жестокое убийство, решил сознаться в содеянном и в 1 час ночи 17 августа пришел в приемную для посетителей Сеульского регионального управления полиции. Он заявил, что хочет дать чистосердечные признания по поводу преступления, но отказался рассказывать дежурному офицеру полиции подробности, потребовав следователя, который занимается тяжкими преступлениями.

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Офицер, однако, попытался еще несколько раз выяснить о содержании признания, но когда снова услышал от Чана требования позвать следователя по тяжким преступлениям, то решил спровадить заявителя, скорее всего посчитав его невменяемым. Полицейский не стал никого вызывать и сказал, чтобы Чан Дэ Хо пошел в подразделение более низкого уровня - Управление полиции по административному округу Сеула Чонно и там признался в преступлении.

Чан так и сделал: он вышел из Сеульского регионального управления полиции, поймал такси и доехал до указанного Управления по Чонно. Там стражи порядка отнеслись уже серьезнее к заявителю и позвали для Чана следователя по тяжким преступлениям, которому кореец во всем признался и был тут же арестован.

Чан Дэ Хо сообщил, что это именно он убил 32-летнего мужчину 8 августа. В качестве мотива преступления было заявлено, что погибший заселился в мотель, где работал Чан, но отказался платить за пребывание за ночь положенные 40 тысяч вон (34 долларов США) и сильно нагрубил. Чан разозлился, взял запасной ключ, проник в комнату, где спал гость, избил его до смерти.

Полиция, изучив показания Чан Дэ Хо, пришла к выводу, что показания являются правдивыми и арестовала его. На теле жертвы, в частности, были обнаружены отпечатки пальцев Чана, совпали и другие детали и подробности.

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Теперь же корейская общественность обсуждает две темы - шокирующую жестокость самого преступления, а также действия местной полиции. Получилось, что стражи порядка в самом начале пытались отвязаться от решившего сознаться в убийстве преступника и фактически выпроводили его. Если бы Чан не проявил настойчивость и не пошел в другое отделение полиции, то вполне возможно, что правоохранительные органы до их пор бы искали преступника. Корейские СМИ уже обрушились с критикой на действия полиции. В итоге премьер-министр страны дал указание провести следствие по инциденту и наказать тех, кто халатно отнесся к обязанностям и выгнал признавшегося убийцу на улицу.

Сам же Чан Дэ Хо, которого сейчас показывают практически на всех телеканалах страны, достаточно охотно общается с журналистами и комментирует свои действия. Он, в частности, заявил, что после ареста он, находясь в камере предварительного заключения, несколько дней обдумывал свой поступок, но в итоге не раскаивается в содеянном. "Я совершенно не хочу извиняться перед родными погибшего… Я долго думал об этом, но нет. Он получил по заслугам и должен был умереть", - сказал Чан репортерам по поводу своих чувств и впечатлений.

В мире Восточная Азия Южная Корея
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