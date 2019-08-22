В Кремле напомнили о преимуществах G20 перед G7

В Кремле по-прежнему считают, что возвращение в G7 - не самоцель, и что формат "двадцатки" выглядит более выигрышным.

"Президент Путин сказал, что Россия не отказывается от общения в любых форматах", - напомнил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Возвращение в "семерку", бывшую "восьмерку" - не самоцель", - сказал представитель Кремля. "В любом случае РФ считает, что сейчас обсуждать глобальные мировые проблемы, будь то в геополитике, безопасности или экономике, без участия Китая, Индии и целой группы других стран - не совсем эффективно", - добавил он.

"Более выигрышно выглядят другие форматы, в том числе "двадцатка", о чем говорил президент", - заключил Песков.