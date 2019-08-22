В Кремле подтвердили подготовку саммита по Сирии в Анкаре

Трехсторонний саммит России, Ирана и Турции по Сирии действительно планируют провести в Анкаре. Но дату объявят позже.

Отвечая на вопрос ТАСС, может ли встреча состояться 16 сентября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил: "Такой саммит готовится". "Точные даты будут объявлены своевременно", - добавил представитель Кремля.

Кстати, ранее сегодня, отвечая на вопросы журналистов на брифинге, Песков не исключил в ближайшие дни телефонного разговора президентов России и Турции.

О том, что саммит по Сирии запланирован на 16 сентября в Анкаре, сообщило вчера агентство "Анадолу" со ссылкой на специального советника турецкого лидера Ибрагима Калына.